La kiss cam viola la privacy? Attenzione a pubblicare meme e video divertenti sul web

Il caso della coppia di amanti sorpresi al concerto dei Coldplay a Boston non ha solo creato scalpore, ma ha anche riportato l'attenzione sulla questione della privacy agli eventi pubblici. L'abbraccio tra Andy Byron e Kristin Cabot ha generato un effetto a cascata sul web con decine di meme, video virali ma anche notizie inerenti ai due amanti, che hanno spostato l'accaduto dalla sfera pubblica a quella privata. Perché il problema non è la ripresa, ma la diffusione delle immagini che c'è stata dopo. Il Codacons si è già mosso chiedendo di vietare la kiss cam in Italia, ma la questione rimane controversa.

Kiss cam cos'è

Negli Stati Uniti l'uso della kiss cam è ormai consuetudine da almeno due decenni. Iniziative di intrattenimento di questo tipo sono molto diffuse durante gli eventi sportivi e i concerti e, più recentemente, la pratica è arrivata anche in Europa. Ma in cosa consiste? Durante una pausa del gioco o dalla musica le immagini del pubblico vengono trasmesse in diretta sui maxischermi dello stadio o dell'arena. Un'apposita telecamere è puntata sugli spalti con l'obiettivo di immortalare coppie di innamorati. Quando la kiss cam si sofferma su una coppia, il pubblico si aspetta che i due si scambino un bacio, e spesso il gesto viene accolto con applausi, musica e risate. Nel caso della coppia di amanti di Boston, invece, l'imbarazzo e la vergogna hanno scatenato un vero e proprio caso, che ha fatto il giro del mondo in poche ore.

La questione privacy

La mole di informazioni relative alla coppia di amanti e le loro foto diventate virali sul web hanno inevitabilmente aperto il dibattito legale sulla questione della privacy. La legge, però, parla chiaro. La celebre kiss cam non rappresenta di per sé una violazione della legge. L'articolo 97 della legge sul diritto d'autore specifica che non occorre il consenso alla persona ritratta quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e quindi anche nei concerti e alle manifestazioni pubbliche. Piuttosto è quando le immagini catturate dalla kiss cam o altri obiettivi vengono diffuse senza il consenso dei soggetti coinvolti – in particolare sui social o su piattaforme online – che si rischia di incorrere in infrazioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e della normativa italiana in materia di privacy.

Cosa rischia chi diffonde meme sui social

Il rischio maggiore in termini legali lo corrono coloro che, per gioco e per passatempo, condividono sul web e sui canali social meme e video con le immagini in oggetto, in questo caso della coppia di amanti sorpresi dalla kiss cam dei Coldplay. "Ipoteticamente gli unici perseguibili, in Italia, sarebbero coloro i quali fanno uscire le immagini dallo stadio e ne danno diffusione, perché la legge dice che il ritratto di una persona 'non può essere esposto o messo in commercio se reca pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro'. Ma è impensabile trovare un responsabile in uno stadio con decine di migliaia di persone armate di smartphone", fa sapere l'avvocato Mario Ponari, esperto di privacy.

La libertà di scattare foto o realizzare video durante un concerto non coincide con la libertà di condividerle online se ciò comporta la diffusione dialtrui. Perché il rischio che si corre è altissimo e non riguarda solo la rimozione del materiale pubblicato sui social, ma anche una possibilecon annesso risarcimento economico.