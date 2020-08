Da Arisa ad Ambra Angiolini (e Allegri), i vip hanno voglia di fare "pazzie"

La reclusione forzata da quarantena sembra aver liberato la voglia di emozioni forti. Sarà per questo che, in questa calda e strana estate pandemica, molti vip hanno deciso di cimentarsi in sport ed esperienze ad alto tasso di adrenalina. Dalla cantante Arisa all'attrice Ambra Angiolini (con mister Allegri al seguito) fino a Chiara Ferragni, i volti noti dello showbiz italiano hanno messo alla prova le loro coronarie, cimentandosi in esperienze da brividi.

A sdoganare la voglia di tornare ad assaporare la libertà e i brividi forti era stata Chiara Ferragni lo scorso giugno. L'influencer, dopo due mesi di quarantena trascorsi insieme al compagno Fedez e al figlio Leone nell'attico milanese, aveva deciso di provare l'ebrezza del "volo dell'angelo" durante un weekend sul lago Maggiore. L'esperienza, vissuta in solitaria dalla Ferragni, era finita per riempire le pagine di gossip di riviste e siti di informazione per il battibecco scatenatosi poco prima del lancio con il marito, che aveva pronunciato parole tutt'altro che bene auguranti.

Oggi, a distanza di tempo, a farle eco sono stati altri vip. L'ultima in ordine di tempo è stata Arisa. La cantante ha deciso di lanciarsi con il parapendio nel giorno del suo 38esimo compleanno, festeggiato il 20 agosto. Un po' spaventata ma decisamente carica, Arisa ha scherzato con i suoi fan pubblicando una serie di foto e video del suo volo in parapendio: " I testimoni ci sono !". Solo pochi giorni fa, la cantante aveva fatto parlare di sé per la pubblicazione di una foto in costume contro il body shaming.

Anche Ambra Angiolini non si è tirata indietro di fronte alla "prova coraggio". In vacanza insieme al compagno, Massimiliano Allegri, in Alto Adige, l'attrice ha deciso di provare l'emozionante volo della zipline più alta d'Europa. Un lancio di oltre un minuti a strapiombo sulla valle di Marebbe che ha documentato con un video social e con un post su Instagram. A seguirla, anche se non è stato immortalato da filmati e foto, anche il fidanzato Massimiliano Allegri con il quale l'amore sembra essere sempre più forte.

Ad amare le emozioni forti sono soprattutto due volti noti di Striscia La Notizia: Edoardo Stoppa e l'ex velina Giulia Calcaterra. Entrambi in questi giorni si stanno cimentando nell'arrampicata estrema, ma se l'inviato degli animali affronta le pareti in sicurezza, l'ex velina ha scelto il difficile terreno della Falesia di Croveo per fare climbing. Del resto la Calcaterra ha scelto di dire addio al mondo della televisione per concentrarsi sugli sport estremi e sui social network è diventata un punto di riferimento per gli amanti dei brividi.