"Spero di no...". La frase a sorpresa di Aurora che gela Michelle ed Eros

L'adolescenza ribelle, il divorzio dei suoi genitori, il rapporto con Tomaso Trussardi. A Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai Due, Aurora Ramazzotti ha parlato di tutto senza peli sulla lingua. La 25enne ha confessato di avere sofferto per il costante paragone con la madre a cui è stata sottoposta sin dall'adolescenza, ma ha anche parlato del recente divorzio della madre e del possibile ritorno di fiamma con Eros. Un'ipotesi che lei rifiuta drasticamente.

L'intervista di Aurora Ramazzotti a Belve ha offerto una nuova prospettiva sulla vita della "figlia di", come è stata più volte definita negli anni. L'influencer non ha nascosto di essere stata una figlia difficile da gestire soprattutto durante l'adolescenza, quando l'alcool e le feste erano all'ordine del giorno. Aurora ha ammesso di avere sofferto per molto tempo del paragone con la madre: " Fa malissimo, perché non hai potere su quella cosa. Ma non ho mai colpevolizzato mia madre ". E di avere un particolare istinto di protezione verso il padre, che in alcuni momenti dalla sua vita ha visto " fragile ".

Della vita familiare con mamma Michelle e papà Eros, Aurora non ricorda molto e a sentire parlare di un ritorno di fiamma tra i suoi genitori non ci pensa proprio: " Non tifo per loro. Lasciate stare! Non me li ricordo neanche insieme. Ho delle foto di loro, sono bellissimi, iconici. Ma per come li conosco io sono completamente incompatibili. Si esaurirebbero a vicenda. Spero con tutta me stessa che non tornino mai insieme ". E al momento non sembrano esserci avvisaglie visto che la Hunziker è stata paparazzata insieme all'ex gieffino Giovanni Angiolini.