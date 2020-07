Belen Rodriguez colpisce ancora in punta fioretto, tira in ballo la lealtà e la fedeltà

Stafano De Martino ha tradito o non ha tradito Belen Rodriguez? È questa la domanda che serpeggia tra gli ombrelloni in spiaggia in questa strana estate 2020. Da quando, a fine maggio, è stata annunciata la separazione della coppia, sono tantissime le voci che si sono rincorse sul loro conto. Da qualche settimana anche Alessia Marcuzzi è finita dentro questo turbinio impazzito di gossip perché, stando ad alcune indiscrezioni rilanciate da Dagospia, l'ex ballerino avrebbe tradito sua moglie con la conduttrice romana. Una voce che tutti e tre i protagonisti hanno smentito ma che continua ad aleggiare su questa vicenda, anche grazie ad alcune allusioni della showgirl argentina che in varie occasioni ha insinuato l'ipotesi di un tradimento alla base del suo addio a De Martino.

Lealtà

Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez ha pubblicato la pagina di un libro che per molti è un chiaro riferimento alla sua storia finita con Stefano De Martino. "", è il titolo del capitolo e sotto c'è la frase forse più significativa: "". Inevitabile pensare che il riferimento sia proprio all'ex marito Stefano De Martino, soprattutto dopo la storia di qualche giorno fa, in cui Belen Rodriguez si è rifatta al karma per quello che a molti è sembrato un anatema in piena regola. Dal canto suo l'ex ballerino non ha mai risposto a Belen , se non qualche settimana fa con la citazione di Massimo Troisi, il film Sembrava fosse amore, invece era un calesse.

Nonostante siano passate diverse settimane da quando Dagospia ha fatto scoppiare la bomba rivelando il nome della presunta donna che ha creato ilfatale per il matrimonio tra l'argentina e il ballerino napoletano, il gossip non sembra essere destinato a sgonfiarsi. Stefano De Martino si gode le vacanze nel suo amato Golfo di Napoli, dal quale non manca di regalare splendide immagini ai suoi follower durante le sue scorribande marittime a bordo del motoscafo Santiago. Belen Rodriguez dal canto suo ha scelto di ritirarsi a Ibiza, nella casa che un anno fa condivideva con Stefano De Martino e nella quale la coppia si isolò completamente per diverse settimane.

Il piccolo Santiago si trova proprio sull'isola spagnola con la madre e i suoi amici, dove il settimanale Chi ha beccato anche il nuovo fidanzato dell'argentina, il manager Gianmaria Antinolfi. Quando Belen torna a Roma con l'aereo privato per le registrazioni di Tu si que vales, Stefano De Martino è pronto ad accogliere il bambino all'aeroporto di Fiumicino ma tra lui e la sua ex moglie per ora è ancora gelo. Ci saranno altri risvolti nei prossimi giorni?