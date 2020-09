"A c... tu non sei messa bene". Il post choc gela Mara Venier

Ne sentivamo la mancanza? No. Ma il popolo dei social network è sempre pronto a dare il peggio di sé. E così l'ultimo post Instagram di Mara Venier è finito, ancora una volta, sotto la lente di ingrandimento. A colpire è il commento irriverente di una follower, indirizzato alla conduttrice di Domenica In che è rimasta letteralmente senza parole (ma non emoji).

Mara Venier ha voluto fare una sorpresa al marito Nicola Carraro. Il 19 settembre del 2000 la coppia si univa in matrimonio. Un sodalizio amoroso che dura ormai da vent'anni e che la presentatrice veneziana ha voluto ricordare con un messaggio dolce, ma anche ironico affidato al web. Sulla sua pagina Instagram Mara Venier ha condiviso uno scatto di vent'anni fa, quando lei e il compagno erano giovani e spensierati ma già uniti da un amore profondo.

" Buon anniversario amore mio chi l’avrebbe detto??? - ha esordito sul web la conduttrice - dopo 20 anni (ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000) siamo ancora qua più uniti che mai ...con le nostre famiglie i tuoi figli..i miei figli...i nostri meravigliosi nipoti ...insomma la "vera botta di c**o" e averti incontrato.... ". Irriverente come sempre Mara Venier ha definito l'incontro e il colpo di fulmine con Carraro una " vera botta di c**o ", servendo inevitabilmente la risposta ai follower più simpaticoni.