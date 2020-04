La diretta con Iginio Massari si interrompe, Mara Venier sbotta: "Basta me ne vado"

Puntata movimentata quella di "Domenica In" andata in onda ieri. Mara Venier si è trovata a combattere contro la tecnologia che, in più occasioni, ha messo a dura prova la sua pazienza. Complice il maltempo, che ha attraversato la penisola nella giornata di domenica, i collegamenti con "Domenica In" sono saltati più volte, mettendo in seria difficoltà la padrona di casa. Nel finale di puntata, mentre lo chef Iginio Massari stava mostrando come si realizza una crostata, l’interruzione improvvisa del collegamento ha fatto sbottare la conduttrice.

La scorsa settimana Mara Venier si era resa protagonista di una gaffe nei confronti del famoso maestro pasticciere Iginio Massari. La conduttrice aveva confessato di non conoscerlo. "Gino? Luigi? Ah Iginio… non lo conosco", aveva farfugliato la conduttrice in collegamento con Francesco Regna la domenica di Pasqua. Per farsi perdonare da Iginio Massari, nell’ultima puntata del suo format domenicale, lo ha invitato in trasmissione con un collegamento. Insieme alla figlia Debora, Massari ha mostrato come si realizza una crostata di frutta ma la connessione è saltata in più occasioni. Mara Venier è stata così costretta a intrattenere il pubblico con i protagonisti della fiction "L’Allieva", Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi in attesa di un ritorno in collegamento del pasticciere.