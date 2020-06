La preoccupazione del principe Carlo: "Non vedo mio padre da tempo"

Difficilmente il principe Carlo si è aperto così profondamente per parlare dei suoi affetti e della sua famiglia. Ma il coronavirus ha messo in discussione un po' tutto e ha fatto saltare anche le regole della riservatezza tanto care alla royal family. La drammatica esperienza vissuta a causa del contagio da coronavirus, il lungo isolamento personale e il difficile momento che la famiglia reale sta attraversando, hanno ammorbidito la visione di Carlo in fatto di privacy. Intervistato in videochiamata da Sky News nel programma "After The Pandemic: Our New World", l'erede al trono ha confessato di sentire " terribilmente " la mancanza del contatto con i suoi nipoti e con i suoi genitori, in particolare il padre, il principe Filippo, che il prossimo 10 giugno compirà 99 anni.

Il principe Carlo ha trascorso la quarantena nella sua residenza di Birkhall, nell'Aberdeenshire, insieme alla moglie Camilla Parker Bowles. Il lockdown inglese è ormai terminato ma l'isolamento dei duchi di York prosegue. Gli esponenti della famiglia reale cercano infatti di rimanere presenti per i sudditi britannici ma a distanza, rispettando le regole anti contagio. A distanza si è così svolta l'intervista sul futuro post pandemico del Regno Unito e il principe Carlo si è lasciato andare alla tristezza, parlando della difficile lontananza dai suoi familiari, primi tra tutti i nipoti: " È terribilmente triste quando possano mancare amici e parenti, ma per fortuna almeno puoi parlare con loro al telefono e occasionalmente fare questo genere di cose con FaceTime. Ma non è la stessa cosa. Vorrei davvero abbracciarli ".