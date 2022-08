"Ho rischiato di morire soffocata". Dramma sfiorato per Alessia Marcuzzi

" Ieri sera Lady Facchinetti mi ha salvato la vita ". Sono le parole con cui Alessia Marcuzzi ha iniziato il suo messaggio di ringraziamento all'amica per averla salvata da soffocamento durante una scena. " Nessuno scherzo ", ha tenuto a precisare la conduttrice, che ha affidato a Instagram il racconto degli attimi di paura vissuti mentre stava trascorrendo una tranquilla serata con amici.

" Eravamo in un ristorante a Londra con Paolo, Tommy e altri amici e mentre stavo mangiando, un pezzo di polpo mi si è bloccato nella trachea", ha raccontato nel suo ultimo post social Alessia Marcuzzi, che ha proseguito : "Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto ".

In suo aiuto sono subito accorsi il figlio più grande, Tommaso, e il marito Paolo, che hanno provato a farle sputare il boccone dandole dei colpi sulla schiena. I gesti compiuti dai due non sono però serviti a nulla e la conduttrice è entrata nel panico come tutti i commensali. Tutto nel giro di pochi secondi e davanti allo sguardo attonito delle persone presenti nel locale, che non stavano capendo la gravità della situazione.

" Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla ", ha rivelato Alessia Marcuzzi ancora sconvolta dall'accaduto. Solo la prontezza di riflessi di Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha scongiurato il peggio: " Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l'alto. All'improvviso ho sputato quel grosso pezzo, che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Mi sono girata, l'ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa: 'Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai' ". Con tempismo e lucidità Lady Facchinetti è riuscita a praticare sull'amica la manovra di Heimlich, la tecnica di primo soccorso impiegata per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, che aveva imparato durante un corso in America.