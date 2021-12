Il dramma di Victoria dei Maneskin: "Ha visto morire mia mamma"

" Mia nipote sul palco è sempre sorridente e scatenata ma la verità è che, nel cuore, nasconde un dolore enorme, terribile ". Il ricordo di Elin Uhrbandr, nonna materna di Victoria De Angelis, è doloroso e ripercorre il momento più drammatico vissuto dalla giovane bassista dei Maneskin e dalla sua famiglia: la morte della madre Jeanett.

Victoria De Angelis ha dovuto dire addio alla mamma troppo presto, quando aveva solo 15 anni. A raccontarlo, per la prima volta, è stata nonna Elin in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Victoria aveva solo 15 anni quando la madre ha scoperto di avere un male incurabile, che le ha lasciato pochi mesi di vita. " Prima di andarsene, quando a Roma le era stato detto che non aveva più molto tempo - ha raccontato la nonna di Victoria - mia figlia ha chiesto di essere trasferita qui in Danimarca. Victoria all'epoca andava a scuola a Roma ma ha voluto seguire sua mamma a tutti i costi ".

Victoria ha trascorso gli ultimi mesi di vita di sua madre in Danimarca, Paese natale dei nonni e della donna, trascorrendo intere settimane al suo capezzale. Nonna Elin ricorda quei giorni con grande dolore: " Le è stata sempre vicino. Per mesi ha vegliato su di lei, le ha tenuto la mano, fino all'ultimo giorno quando le ha detto addio. E' stato terribile ". Un lutto che Victoria De Angelis non ha mai condiviso né raccontato, ma che l'ha segnata profondamente. " Quando guardo Victoria mi sembra di rivedere mia figlia Jeanett, si somigliano moltissimo ", ha svelato la donna a DiPiù.