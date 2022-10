Ecco la voce di tutte le bestie di Dante

Erich Auerbach sosteneva che «l'arte medievale è colma di significato» e la Commedia di Dante ne è un mirabile campionario. Pure nel sapiente inserimento, all'interno del poema, degli animali: l'Inferno, già dal primo canto, si apre con le tre fiere (la lonza, la lupa e il leone) quali allegorie di quel peccato che impedisce all'anima di redimersi, mentre l'ultimo animale che compare nel Paradiso è il pellicano, uccello caro alla simbologia cattolica perché immagine di Cristo («Pie pellicane, Jesu Domine», canta l'Adoro te devote di san Tommaso d'Aquino), che nella conoscenza medievale sfamava e resuscitava i piccoli lacerandosi il proprio petto.

Il bestiario dantesco, nel suo costellare tutte le cantiche, si presta a molteplici letture. Mancava, però, quella musicale. Ci hanno pensato tre compositori - Fabrizio De Rossi Re, Matteo Franceschini e Alessandro Solbiati - che, spartendosi una cantica ciascuno, hanno messo in musica per sola voce gli animali danteschi nel recente cd Vox in bestia (Stradivarius): ecco le tre fiere, vermi, vespe e mosche, storni, gru e colombe, cerbero, cagne nere (Inferno), falchi, botoli, ape, cicogna (Purgatorio), aquila, colubro, augello, agnello, pellicano (Paradiso).

A dare voce all'originale esperimento non poteva che essere una cantante dedita al repertorio contemporaneo sperimentale, il soprano Laura Catrani, non a caso celebre per la sua interpretazione della Sequenza III di Luciano Berio, che dimostra abilità che sconfinano il mero dato musicale.

Gli immaginifici pentagrammi di De Rossi Re, Franceschini e Solbiati, infatti, sono come un prisma in grado di produrre infinite iridescenze sensoriali che la Catrani, ormai candidata a erede di Cathy Berberian, affronta e seziona trasformandole in materia sonora multiforme in un inedito viaggio nell'oltretomba.

Un esperimento discografico imperdibile che irradia di ulteriore luce la simbologia musicale della Commedia: rumore e caos nell'Inferno, espiativo canto gregoriano nel Purgatorio e celestiale polifonia nel Paradiso. E anche gli animali di Dante rispettano questo crescendo retorico. Un cd tanto originale quanto imperdibile.