Elettra Lamborghini dice no alla paura: "Sesso senza preservativi e avete paura del coronavirus?"

Nonostante gli instore annullati a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, Elettra Lamborghini non vuole cedere alla paura incontrollata che sta dilagando nel nostro paese. La psicosi da virus sta coinvolgendo non solo il nord Italia, dove si concentrano il maggior numero di casi, ma un po' in tutta la penisola con gravi ripercussioni in tutti i settori produttivi. La cantante, però, sui social network ha lanciato un messaggio diretto e senza tanti giri di parole si è rivolta soprattutto ai giovani, quelli che a migliaia la seguono sul web e nei suoi concerti ed eventi.

Attraverso il suo account personale di Twitter, l'esuberante ereditiera non si è trattenuta. " Vi sco**te mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del coronavirus?! ", ha tuonato su Twitter Elettra Lamborghini, aggiungendo gli hashtag significativi #coerenzazero e #sifaperdire. La regina del twerking, come viene soprannominata nell'ambiente musicale, non ci sta a cedere alla paura incontrollata dopo l'escalation di casi riscontrati tra Lombardia, Piemonte e Veneto e invita tutti a essere più coerenti e rimanere calmi. Il suo tweet social di ammonimento arriva a poche ore dalla cancellazione, da parte della Lamborghini, di due instore previsti a Biella e Genova. L'aumentare dei casi (si parla di nuove persone colpite a Firenze e Palermo) non la preoccupa e oggi Elettra Lamborghini sarà comunque presente in Toscana, tra Lucca e Firenze, per incontrare i suoi fan, firmare autografi e copie del suo ultimo album.

L'effetto domino che il coronavirus sta avendo sul settore spettacolo - e non solo - è però innegabile. Concerti, eventi, festival, instore e addirittura uscite cinematografiche stanno subendo un arresto senza precedenti e moltissimi cantanti cancellano o posticipano date dei loro appuntamenti con i fan. Molti di loro, però non si fermano. "The show must go on" dicevano i Queen e i personaggi famosi - nel limite del possibile - continuano a portare avanti i loro impegni nelle regioni dove non si sono verificati casi. Il tweet di Elettra Lamborghini, che lunedì ha fatto twerkare anche Luciana Littizzetto dalla sua abitazione torinese in diretta con Fazio a "Che tempo che fa", ha letteralmente conquistato il web, collezionando oltre cinquemila condivisioni e quasi 30mila consensi. Segnale che forse, le sue parole forti e dirette, hanno colpito nel segno, costringendo tutti a fermarsi e riflettere su una psicosi ormai dilagante.