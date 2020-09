"Vi dico perché adesso non faccio più twerking"

Che fine ha fatto la regina del twerking? Elettra Lamborghini sembra aver detto addio al suo marchio di fabbrica (e non quello delle vetture) e i fan si strappano i capelli. La bella ereditiera è stata una delle protagoniste indiscusse dei festival musicali (pochi) che questa strana estate pandemica ci ha regalato. Ma del suo cavallo di battaglia neanche l'ombra. Elettra Lamborghini ha smesso di twerkare e ai fan il dettaglio non è sfuggito. E così la cantante è stata subissata di messaggi, commenti e richieste per capire il motivo della rinuncia.

Tra meno di dieci giorni Elettra Lamborghini si unirà in matrimonio con il dj belga Afrojack, al secolo Nick Van de Wall, ma a tenere banco tra i suoi fan non è certo il lieto evento. Lei sui social network ha svelato di non vivere un momento sereno. Tra gli ultimi preparativi per le nozze e lo stress, infatti, la cantante trascorre le notti insonni ed è proprio sfruttando l'oscurità che ha risposto alle domande curiose di alcuni follower. E così ecco svelato l'arcano: Elettra non twerka più. " È una tua scelta quella di non esibirti più twerkando e ballando? ", ha chiesto preoccupato un suo fan su Instagram.