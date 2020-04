Elisa De Panicis trova l'amore in Messico

Elisa De Panicis ha deciso di voltare pagina. Accantonata l’esperienza televisiva al Grande Fratello Vip la modella e influencer originari di Desio si sta godendo il caldo sole del Messico, dove si è rifugiata poco prima del lockdown. Nelle scorse ore l’ex gieffina, però, ha svelato di non essere da sola oltreoceano, dove sembra aver ritrovato la felicità sentimentale al fianco di un misterioso uomo.

Dopo l’eliminazione dal reality Elisa De Panicis è finita più volte al centro dell’attenzione mediatica non solo per il flirt con Andrea Denver, ma anche per alcune controverse affermazioni. A fine febbraio, quando in Italia scoppiava l'emergenza Covid-19, una sua frase infelice fece insorgere il web, costringendola a chiedere scusa pubblicamente sui social network. Poi è arrivata la decisione di partire e, prima che l’Italia e il mondo intero si fermassero a causa della pandemia da coronavirus, l’influencer è riuscita a volare in centro America insieme a una comitiva di amici. Quella che però doveva essere solo una vacanza, sembra si stia trasformando in una quarantena dorata, prolungata a causa del blocco dei voli internazionali. Elisa De Panicis, però, non sembra vivere male la situazione, anzi.

Nella comitiva di amici, infatti, ha trovato la sua nuova fiamma, un misterioso ragazzo con il quale, nelle scorse ore, si è mostrata decisamente intima. Le immagini e i video pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram la immortalano in dolce compagnia, tra scherzi e baci appassionati, nella splendida cornice di Tulum, luogo turistico molto apprezzato in Messico.

Poco o niente si sa dell’aiutante ragazzo con il quale Elisa si bacia, ma tra i due il grande feeling è tangibile. Complice il tramonto Elisa e l'uomo misterioso si abbracciano appassionatamente per poi dar libero sfogo alla passione con un lungo bacio. Il pomeriggio d'amore della neo coppia è poi proseguito con un brunch a base di guacamole, tacos e tortillas in un piccolo locale sulla strada verso Tulum e, con un po' di relax sotto il sole, dove Elisa De Panicis e il giovane si sono fatti video divertenti poi condivisi con i follower sui social.

