Il marito di Adriana Volpe si sfoga: "La vita ora si accanisce con me"

I rumors su un presunto allontanamento tra Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli si fanno sempre più insistenti. A confermare la lontananza tra i due, quanto meno fisica, è l’ultima foto pubblicata dall’uomo sul suo profilo Instagram. Parli ha condiviso un selfie che lo immortala a Saint Moritz, località turistica sulle Alpi svizzere. Il marito della Volpe si trova lì da diverse settimane, da quando il padre si è ammalato ed è poi deceduto.

Con l’uscita improvvisa di Adriana Volpe dalla casa del Grande Fratello Vip sembrava che, i malumori che si erano venuti a creare durante le settimane di reality, potessero essere risolti dal ricongiungimento della coppia. Ma così non è stato. La morte del suocero e il difficile momento dovuto all’emergenza sanitaria in atto hanno portato Adriana Volpe e Roberto Parli a prendere le distanze, almeno fisicamente. Mentre l’ex gieffina si trova nella sua casa di Milano insieme alla figlia, infatti, Parli è rimasto in Svizzera lontano dalla sua famiglia.

A chiarire però la situazione sui rapporti tra loro è stato l’uomo, che nei commenti di risposta ai suoi follower ha svelato qualcosa di più della crisi che sta vivendo con la moglie. " A volte non capisci cosa sta succedendo nella tua vita – ha scritto Parli nel suo ultimo post Instagram - perché la vita si accanisce con te ...ma anche dopo la tempesta più forte spunta sempre il sole... A St. Moritz, il sole splende per 322 giorni all'anno "spumeggiante come lo Champagne" io sono qui ed è tornato il sereno ed il sole a splendere ".

Nei commenti scritti sotto al post, i follower si sono divisi tra chi lo accusa di aver denigrato per settimane la moglie per il suo comportamento nella Casa e chi lo difende nella sua ricerca di solitudine dopo la perdita del padre. Roberto Parli non si è tirato indietro, rispondendo a tono a diversi assalti social. " Io sono nato signore e sono resterò sempre signore grazie ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori che hanno scritto pagine di storia!" , ha risposto l’uomo quando una follower gli ha fatto notare la sua compostezza nel non commentare determinati atteggiamenti della Volpe nella Casa. Roberto Parli ha chiarito di aver utilizzato sempre parole d’affetto per la compagna e a chi insinua che i due non si seguano più sui social (errore poi dalla Volpe), ha risposto: " I miei post sono sempre stati d’amore per mia moglie. Secondo voi è importante seguirsi nella vita o su Instagram? ".