"Stai violando...". Esplode (di nuovo) il caso Mietta

Mietta è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. Dopo due settimane di positività segnate dalle polemiche sulla sua vaccinazione, la cantante è guarita dal Covid ed è tornata negli studi Rai per prepararsi al nuovo esordio nel dancing show condotto da Milly Carlucci. La notizia della sua negativizzazione ha scatenato però Selvaggia Lucarelli, che su Twitter non ha perso l'occasione di stuzzicare l'artista riaccendendo la miccia della polemica.

Ad annunciare il ritorno di Mietta a Ballando con le stelle è stato il suo insegnante Maykel Fonts. Il ballerino ha comunicato ai fan la notizia, condividendo un video nel quale mostra tutto il suo entusiasmo per il ritorno in gara: " Notiziona! Tra pochissime ore varcherà il cancello della Rai... Mietta. E quindi noi sabato finalmente balleremo ". La cantante aveva annunciato di essere risultata positiva al Covid nel corso della seconda puntata della trasmissione del sabato sera di Rai Uno. In collegamento esterno dalla sua abitazione, dove si trovava in quarantena, l'artista aveva chiarito di non avere sintomi e di sentirsi bene nonostante la positività. Ma la domanda di Selvaggia Lucarelli - se si fosse vaccinata o meno - aveva scatenato una polemica protrattasi per settimane.

Mietta ha subito chiarito di essere sempre stata in possesso di un regolare green pass. Ma l'artista non ha mai specificato, come previsto dalla legge sulla privacy, se il documento le fosse stato rilasciato perché vaccinata o perché sottoposta a regolare tampone ogni due giorni. Questo però non le ha risparmiato la gogna mediatica nella quale è finita a causa della provocazione di Selvaggia Lucarelli. Ora che la cantante è pronta a tornare in pista per contendersi la coppa di Ballando, la giornalista è tornata alla carica, pungolandola nuovamente questa volta attraverso Twitter.