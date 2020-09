"In casa c'è una donna incinta...". Così Ilary Blasi ha spiazzato Totti

La famiglia Totti si allarga di nuovo. Nascituro (anzi nascituri) in arrivo per Ilary Blasi e Francesco Totti. Ad annunciare il lieto evento è stata la conduttrice capitolina attraverso le storie del suo profilo Instagram. Gag e mistero per quello che sembra, a tutti gli effetti, un nuovo ed esilarante episodio della sitcom social di famiglia.

Ormai Ilary Blasi c'ha preso gusto. Ogni scusa è buona per trasformare un evento o una notizia da dare al pubblico social con un simpatico siparietto. E l'annuncio della gravidanza è arrivato così a sorpresa che anche Francesco Totti è rimasto spiazzato. Ilary ha scelto il momento della cena, con l'intera famiglia radunata attorno al tavolo, per dare la notizia al marito: " Lo sai che in questa casa c'è una donna incinta? Lo sai o no? Fai il vago? Hai capito chi è la donna incinta? Non ti vengono dei dubbi? ". Incredulo e anche un po' preoccupato Francesco Totti. Ripreso con il telefonino dalla moglie che gli dava la lieta notizia, l'ex capitano della Roma è apparso visibilmente in difficoltà alle parole di Ilary, tra le risate dei figli Cristian e Isabel. Il tutto mentre da dietro la sedia del Pupone faceva capolino la gatta di casa.

A "tradire" la Blasi con la sua gag è stata la più piccola dei figli, Isabel, che con l'ingenuità tipica dei bambini ha svelato il mistero: " Donna incinta? Paolaaaaaa! ". A essere in dolce attesa non è la conduttrice romana, ma la gatta che da alcuni mesi è entrata a far parte della famiglia, Donna Paola. Con buona pace dei fan della coppia che speravano nel quarto figlio, soprattutto dopo il recente weekend romantico trascorso a Parigi, che ha fatto mormorare il web. E invece niente da fare. L'attesa è tutta della micia di casa Totti, la stessa che pochi giorni fa è diventata una vera e propria star del web per la fantomatica caccia al topo nella villa del Pupone. E così, per chiudere il cerchio dell'annunciaio social, Ilary Blasi ha condiviso sulla sua pagina Instagram il video della prima ecografia della gatta. Cuccioli in arrivo.