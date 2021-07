Il "no" alle nozze e un figlio in arrivo: la verità di Bernardeschi

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi continuano a regalare sorprese una dietro l'altra. Dopo il "sì" pronunciato nel duomo di Carrara due giorni dopo la vittoria degli Azzurri all'Europeo, la coppia ha svelato di avere una seconda figlia, Lena, nata pochi mesi fa e di avere in cantiere un terzo bambino. L'ex gieffina e il campione azzurro hanno tenuto segreta la gravidanza e la nascita della loro secondogenita, ma oggi in un'intervista esclusiva al settimanale Chi hanno rivelato l'esistenza della piccola Lena e hanno annunciato un terzo figlio in arrivo.

Dopo le nozze avvenute 48 ore dopo il rientro da Londra, dove l'Italia ha vinto Euro 2020, era iniziata a circolare la voce che la coppia avesse avuto una seconda bambina. I diretti interessati, che sui social sono sempre molto attenti e molto riservati, non avevano mai annunciato la gravidanza né tanto meno la nascita della piccola, che si chiama Lena. Nessuna foto sul web, nessun indizio. Ma nell'ultima intervista che Bernardeschi e l'ex gieffina hanno rilasciato in esclusiva al settimanale di Alfonso Signorini è arrivata la conferma e una nuova sorpresa.

" Insegneremo alle nostre figlie Deva e Lena che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità" , hanno detto il calciatore della Juventus e la compagna, svelando un'altra grande novità: "E a Chi annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora ". Non è chiaro se Veronica Ciardi sia già in dolce attesa o se la coppia stia pensando al terzo figlio, ma la famiglia è pronta ad accogliere un nuovo (o una nuova) piccolo Bernardeschi dopo Deva e Lena.