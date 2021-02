Sanremo, torna Georgina Rodriguez? Scoppia il caso del cachet "segreto"

La questione dei compensi per ospiti e co-conduttori al festival di Sanremo è scottante. Le polemiche sono sempre dietro l'angolo visto che i vari personaggi famosi, che si alternano sul palco dell'Ariston, sono pagati con i soldi dei cittadini. Così dopo le feroci critiche per i 200mila euro che intascherà Zlatan Ibrahimovic per le quattro serate a Sanremo, ecco servita la nuova polemica per il ritorno, probabile, di Georgina Rodriguez.

Secondo l'indiscrezione lanciata da Libero Quotidiano , la compagna disarebbe in trattativa con i vertici Rai e gli organizzatori della kermesse canora per presenziare a una delle cinque serate nelle vesti di co-conduttrice. Per lei si tratterebbe di un ritorno a Sanremo dopo la partecipazione, sempre nei panni di spalla di Amadeus, dello scorso anno. Un bis che, anche se non è ancora stato confermato, ha acceso già la miccia delle polemiche. Non tanto per la presenza della bellissima modella (che potrebbe portarsi dietro, come successo già nel 2020, CR7 salvo restrizioni dovute al Covid-19) ma per il suo enorme cachet. In occasione della 70esima edizione del Festival Georgina Rodriguez percepì undi circa 140mila euro per quattro ore di spettacolo. Difficile che quest'anno sia pronta a ridursi l'ingaggio a un quarto del cachet pattuito per il 2020. Venticinquemila euro è il prezzo che percepiràper lo stesso ruolo, ma sulla questione c'è il massimo riserbo.

La notizia della sua possibile partecipazione sta correndo veloce su tutti i social network e lei strizza l'occhio ai curiosi. Nelle scorse ore, infatti, Georgina Rodriguez ha alimentato le attese su un suo possibile bis al festival di Sanremo condividendo sulla sua pagina Instagram alcuni scatti dell'edizione 2020. Due immagini in cui la compagna di Ronaldo è al fianco di altre due bellissime protagoniste della passata edizione, Diletta Leotta e Sabrina Salerno. Fotografie che Georgina Rodriguez ha postato con nostalgia sul web, ma che potrebbero essere un ulteriore indizio del suo possibile ritorno all'Ariston in una delle cinque serata di marzo.

Il direttore artistico, dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico, intanto è all'opera per allestire la prima edizione del festival di Sanremo senza pubblico a causa della pandemia da Covid-19. Tra i nomi delle possibili bellissime che affiancheranno Amadeus è stato fatto anche quello di Vanessa Incontrada, ma confermate per ora ci sono solo la super topmodel Naomi Campbell e l'artista italiana Elodie.