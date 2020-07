Mariana Rodriguez rompe silenzio "Ecco cosa c'è tra me e De Martino..."

Al triangolo più discusso dell'estate si aggiunge un nuovo personaggio: Mariana Rodriguez. La modella venezuelana è stata definita la nuova fiamma di Stefano De Martino per le foto uscite due settimane fa su alcune riviste di gossip, ma oggi a fare chiarezza su ciò che li lega è lei stessa. Attraverso le pagine del settimanale Nuovo, la Rodriguez ha svelato la natura del rapporto con De Martino, senza però mettere un punto definitivo.

Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo soltanto amici"

Al settimanale Nuovo Mariana Rodriguez ha spiegato di essere legata asolo da un bel rapporto di amicizia: ". Molti però sono pronti a scommettere che ci sia qualcosa di più dietro alla gita in barca al tramonto fatta poche settimane fa e immortalata negli scatti pubblicati su "Chi". "Quando ho visto gli scatti - ha raccontato la modella venezuelana - mi è venuto un colpo al cuore. La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata".

Il tutto mentre Belen Rodriguez sembra essere sempre più vicina all'attore sex symbol Michele Morrone, con il quale - si vocifera - si stia scambiando messaggi di corteggiamento. Stefano De Martino nega ogni frequentazione e a Made in Sud lancia frecciate all'ex suocera, ma Mariana Rodriguez (che in comune con Belen ha non solo il cognome ma anche la bellezza latina) non chiude le porte a un possibile coinvolgimento sentimentale. La 29enne, che nel 2016 fu tra i partecipanti del Grande Fratello Vip, ha infatti parlato di un bel feeling con Stefano: " Con lui sto bene. Se Stefano è mio uomo ideale? Non lo voglio dire ".

Le malelingue, però, sono pronte a scommettere che dietro al presunto flirt tra Mariana e Stefano ci sia una sorta di ripicca del conduttore partenopeo verso l'ex, che avrebbe spifferato il tradimento a Dagospia. Tra Belen e Mariana, infatti, non corre buon sangue. Nel 2015 le due showgirl sudamericane furono protagoniste di un acceso diverbio in strada a Milano. E chissà cosa avrà pensato oggi Belen nel vedere il suo ex marito in barca proprio con la bella venezuelana...