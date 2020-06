Temptation Island al via: "C'è già stato un colpo di scena"

L'attesa sta per finire. La prima puntata di Temptation Island andrà in onda giovedì 2 luglio, due giorni prima rispetto all'iniziale programmazione. Fremono i telespettatori, scalpitano single e fidanzati, che hanno già cominciato il loro viaggio nei sentimenti nel villaggio sardo dove - da ormai quattro anni - si gira una delle trasmissioni più seguite e chiacchierate delle reti Mediaset.

A svelare come sarà la nuova edizione di Temptation, a pochi giorni dalla messa in onda, è stato il conduttore Filippo Bisciglia, nell'ultima intervista rilasciata a Fanpage, rassicurando i fan: " Nonostante il distanziamento sociale imposto dalla pandemia di coronavirus siamo riusciti a non stravolgere la struttura del programma ". Prima di arrivare in Sardegna, infatti, lo staff, le coppie e i single sono stati sottoposti al test sierologico per ben due volte e a fidanzati e single è stato imposto l'isolamento fino all'inizio delle registrazioni. " Siamo chiusi in una bolla di vetro, super protetti. Non c’è posto più sicuro in Italia che Temptation Island ", ha scherzato Filippo Bisciglia. Non mancheranno dunque i contatti fisici tra fidanzati e tentatori, mentre sull'uso delle mascherine, il conduttore romano svela: " Non andremo in onda con le mascherine, sarebbe ridicolo ".

La prima, vera, grande novità di questa nuova edizione del reality dei sentimenti è sicuramente la formula, un mix tra l'edizione Vip e quella classica: " Questa è la prima edizione mista di Temptation Island, con alcune coppie vip e altre sconosciute. È stata una scelta della produzione e la trovo azzeccata. Sarà speciale, quindi per la prima volta le coppie vip si mescoleranno con quelle comuni. Per me non cambierà nulla, ma per il pubblico sarà più interessante ".