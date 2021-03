Le migliori app per Amazon Fire TV Stick

I dispositivi della linea Amazon Fire TV Stick sono di certo tra i più apprezzati nel segmento di mercato che propone soluzioni in grado di trasformare un televisore tradizionale in una Smart Tv, principalmente per due ragioni: l'elevato rapporto qualità-prezzo e la completezza del catalogo di applicazioni che li rendono compatibili con servizi per l'intrattenimento multimediale e non solo. Proponiamo di seguito una selezione delle migliori. Per consultare l'elenco completo far riferimento alla pagina dedicata sullo store.

Fire TV Stick, migliori app: film, serie Tv e musica

Partiamo da quelle per cinema, show e serie da guardare in streaming. C'è ovviamente Prime Video, gestita direttamente da Amazon e con una ricca selezione di produzioni esclusive, ma il supporto è garantito anche per la concorrenza come testimonia la possibilità di scaricare quelle di Netflix, Apple Tv, TimVision, Infinity, Now (in precedenza nota come Now Tv), Disney+ e Chili. Non mancano poi nemmeno quelle per piattaforme accessibili senza alcuna forma di abbonamento: YouTube e RayPlay solo per fare i due esempi più noti.

Anche gli appassionati di musica non rimangono delusi grazie alle applicazioni per Spotify, TuneIn (con migliaia di stazioni radio da tutto il mondo), Deezer, Vevo e ovviamente Amazon Music.

Fire TV Stick, migliori app: i giochi

Se è vero che la riproduzione dei contenuti multimediali è quanto cerca la maggior parte di coloro che acquistano un Fire TV Stick, le potenzialità del dispositivo vanno ben oltre, con software dedicati tra le altre cose ai giochi. Per gli amanti delle corse su quattro ruote c'è "Asphalt 8: Airborne", mentre rimanendo in tema di serie tv è disponibile quello ufficiale di "Stranger Things", con uno stile che ricorda i titoli dei gloriosi anni '80. Presente anche il ben noto "Crossy Road" che mette alla prova i riflessi e il tempismo. C'è infine il classico "Tetris" che non ha certo bisogno di presentazioni.

È bene precisare che, nonostante il download gratuito, quasi tutti richiedono acquisti in-app per eliminare la pubblicità o togliere ogni limitazione. Inoltre, per ovvi motivi, disponendo di un controller dedicato - ad esempio un joypad wireless - la qualità dell'esperienza migliora notevolmente rispetto a quanto avviene affidandosi al solo telecomando per gestire ogni azione.

Fire TV Stick, migliori app: browser e altro

Nel catalogo trovano poi posto un gran numero di app dedicate alla cucina per seguire le ricette dal televisore, quelle per l'accesso alle ultime notizie dalle redazioni di tutto il mondo, alcuni browser come Firefox e Silk - quest'ultimo sviluppato da Amazon . per navigare tra le risorse online, piattaforme per lo streaming degli eventi sportivi come Dazn e infine Facebook per portare le bacheche del social network sullo schermo in salotto. C'è persino quella della NASA con filmati e contenuti sugli affascinanti misteri dell'universo condivisi dall'agenzia aerospaziale Usa.

Fire TV Stick: i dispositivi di Amazon

La linea Fire TV Stick comprende tre dispositivi: uno standard con supporto alla risoluzione Full HD (39,99 euro), la sua versione più evoluta compatibile con i televisori 4K (59,99 euro) e il più recente Lite offerto a prezzo contenuto (29,99 euro). Tutti sono accompagnati da un telecomando con microfono integrato per impartire i comandi vocali ad Alexa, l'assistente virtuale di Amazon, ma l'ultimo del trio non integra i pulsanti per la regolazione del volume né per l'accensione e lo spegnimento.

Il funzionamento si basa sulla connessione diretta a una delle porte Hdmi della Tv, mentre l'alimentazione avviene attraverso il collegamento del cavo fornito in dotazione alla presa micro-USB posta sul lato. Per lo scambio dei dati necessari allo streaming e alla fruizione dei contenuti si sfrutta la rete Wifi di casa.