Now Tv: film, serie, sport e show con un solo abbonamento

Now Tv è la piattaforma di streaming premium gestita da Sky che propone un gran numero di contenuti accessibili in abbonamento da guardare sul televisore, sullo schermo del computer oppure su quelli di smartphone e tablet, scaricando l'applicazione dedicata. È attiva nel Regno Unito fin dal 2012 e in Italia a partire dal 2014. Si posiziona sul mercato come concorrente diretto di Netflix, Amazon Prime Video, Infinity e Disney+, potendo contare su alcune produzioni esclusive per attrarre e fidelizzare il proprio pubblico.

Now Tv: Cinema, Entertainment e Sport

Il catalogo di Now Tv si divide principalmente in tre categorie (o pacchetti): Cinema che propone un gran numero di film organizzati in base al genere e per raccolte tematiche, Entertainment con le serie Tv ("Gomorra", "Il Trono di Spade") alle quali si aggiungono gli show trasmessi dai canali del gruppo (incluso X Factor) e Sport, che strizza l'occhio soprattutto agli amanti del calcio, con match in diretta di tornei come la Serie A (7 partite su 10 ogni giornata), la Champions League, l'Europa League, la Premier League e la Bundesliga. A questi si aggiungono il tennis internazionale, il basket americano della NBA, la MotoGP e la Formula 1.

C'è poi la sezione denominata Kids, in cui trovano posto esclusivamente quei contenuti adatti al pubblico più giovane: dai cartoni ai film di animazione, ma anche trasmissioni di intrattenimento pensate per i piccoli.

Now Tv: quanto costa?

Sono disponibili diverse formule di abbonamento a Now Tv, a seconda del pacchetto che si desidera sottoscrivere. Il prezzo fissato per Sport parte da 14,99 euro se si vuol accedere per un solo giorno arrivando a 29,99 euro al mese. Il Pass per Cinema ed Entertainment costa invece 14,99 euro al mese. È possibile che al momento della prima sottoscrizione vengano applicati sconti speciali, ma trattandosi di offerte temporanee è bene verificare di volta in volta.

Il pagamento può essere fatto con carta di credito (Mastercard, Visa, American Express), conto PayPal, addebito su fatture di un operatore telefonico oppure acquistando un codice presso negozi di elettronica o supermercati. In tutti i casi è possibile disdire in qualsiasi momento evitando così l'addebito del rinnovo successivo, senza perdere la possibilità di fruire della piattaforma fino alla scadenza.

I clienti Sky non hanno bisogno di abbonarsi: tutto è già incluso con Sky on Demand e Sky Go.

Now Tv: i dispositivi compatibili

Sono tanti i dispositivi compatibili su cui vedere Now Tv. L'elenco riportato sul sito ufficiale include Pc, smartphone, tablet, televisori con applicazione preinstallata o disponibile in download, Google Chromecast, Vodafone Tv, TimVision Box e console Xbox o PlayStation.

Coloro che non posseggono una Smart Tv possono valutare l'acquisto dello Smart Stick, un articolo proposto da Sky che si connette alla porta Hdmi del televisore e aggiunge funzionalità come l'accesso a Now Tv, ma non solo, anche ad altre piattaforme di streaming a partire da Netflix, YouTube, Dazn, Spotify e Vimeo. In dotazione anche un telecomando con pochi pulsanti, semplice da usare, per navigare nel catalogo dei contenuti e controllare la riproduzione. È possibile comprarlo al prezzo insieme a un Pass, scegliendo fra tre diverse formule: con un mese di Sport, con tre mesi di Cinema o con tre mesi di Entertainment.

Si possono associare un massimo di quattro device a ogni account e in termini di requisiti è richiesta una connessione Internet da almeno 2-2,5 Mbps per vedere i contenuti senza blocchi o rallentamenti. Per l'alta definizione Super HD bisogna inevitabilmente salire con la velocità.

Now Tv: Download & Play

I contenuti di Now Tv sono accessibili in streaming o, in alternativa, possono essere scaricati nella memoria interna dei dispositivi per la riproduzione in differita in modalità offline grazie alla funzinalità Download & Play. Un'opzione particolarmente comoda per chi non ha una linea veloce a casa oppure si trova spesso in movimento.