ATP Montecarlo 2023, oggi Italia-Argentina con Sinner: dove e a che ora

Inizia l'avventura di Jannik Sinner all'ATP di Montecarlo. Il tennista alto atesino scenderà in campo oggi mercoledì 12 aprile contro l'argentino Diego Schwartzman (n. 37 del mondo), nel match valido per il 2° turno del Masters 1000 monegasco.

La curiosità è che i due tennisti hanno partecipato insieme al torneo di doppio. Dopo aver battuto a sorpresa Granollers e Zeballos tra le migliori coppie del circuito, l'azzurro e l'argentino sono stati sconfitti con un duplice 6-4 dal francese Martin e dal tedesco Mies. Adesso si ritroveranno uno contro l'altro nel singolare. Jannik parte col favore del pronostico, in una sfida non priva di insidie. Guardando i precedenti, c’è un solo incontro disputato in finale nel 2021 sul veloce indoor di Anversa. Sinner dominò la partita con un rapido 6-2 6-2, andando a prendersi titolo e trofeo.

Il momento di Sinner

Il tennista di San Candido vive probabilmente il miglior momento della carriera. Raggiunto il best ranking (da lunedì è n° 8 al mondo) e il 4° posto nella Race. La stagione sul cemento americano infatti è stata ricca di soddisfazioni, con la semifinale e la finale in due Masters 1000 consecutivi, arrendendosi solo a Carlos Alcaraz a Indian Wells e a Daniil Medvedev a Miami. In classifica ora dà la caccia a Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev, distanti rispettivamente solo 105 e 125 punti. Nel frattempo è cominciata la stagione sulla terra battuta con il torneo di Montecarlo, primo grande appuntamento sul rosso, superficie sulla quale l'azzurro deve ancora affinare il suo gioco

Dopo il bye al primo turno, il suo prossimo avversario sarà l'argentino Diego Schwartzman (che lunedì ha battuto il belga Goffin 6-4 6-2). Sinner ha nel mirino gli ottavi del singolare e dovrà fare i conti con un tennista, che sebbene in crisi di risultati, resta pur sempre un grande specialista della terra battuta. Solitamente i primi match dopo il cambio di superficie rappresentano sempre un'incognita. Proprio per questo contro "il piccolo" argentino non sono ammesse distrazioni. In caso di vittoria Sinner incontrerebbe il polacco Hubert Hurkacz, che ha battuto in tre set il britannico Jack Draper.

L'avversario

Classe 1992, argentino di Buenos Aires. 170 cm dichiarati (anche se sembrano molti di meno da vicino) tutta grinta e orgoglio, Schwartzman è il tennista più basso del circuito. Si chiama Diego in onore di Maradona, il suo idolo insieme a Riquelme, ama il calcio ed è un grande tifoso del Boca Juniors. Ha vinto 4 tornei in carriera, vanta una semifinale al Roland Garros (2020) e una finale a Roma (2020), il suo best ranking è la posizione numero 8 in classifica. Il suo colpo migliore è il rovescio (bimane) e la superficie preferita è la terra battuta. Tennista molto atipico, rispetto al prototipo di giocatore moderno, poco potente (vista la struttura minuta) è privo anche di grandi colpi risolutivi. Preferisce appoggiarsi sui colpi degli avversari, sfruttandone gli errori e i punti deboli.

Supplisce a queste carenze con la forza mentale e la grinta, esaltandosi soprattutto sulla lunga distanza. Sono queste doti che lo hanno lanciato nella Top Ten mondiale, raggiunta nell'ottobre 2020. Da un anno e mezzo a questa parte però fa molta più fatica a reggere i ritmi dei migliori e sta vivendo una lunga crisi di risultati. Basti pensare che dall'inizio del 2023 ha vinto soltanto tre partite. Il periodo no era però già cominciato nel corso dell'anno precedente, quando ad eccezione del quarto turno al Roland Garros, aveva raccolto risultati molto deludenti. Ora con l'inizio della stagione sul rosso, ha davanti a sè la possibilità di riscatto, già a partire da Montecarlo.

DEBUT Y VICTORIA DEL PEQUE EN MONTECARLO



Schwartzman 6-4 / 6-2 Goffin



VAMOSS pic.twitter.com/KQzuIsdUjb — Schwartzman en Montecarlo (@lapequeneta) April 10, 2023

Gli altri italiani in campo

Saranno cinque gli italiani in campo nel secondo turno del torneo di Montecarlo. Oltre a Sinner, scenderà in campo anche Lorenzo Sonego contro il russo Daniil Medvedev, programmato come terzo match sul campo centrale Rainier III. Sul campo numero 2, come secondo incontro, spazio al derby tutto azzurro tra il qualificato Luca Nardi e Lorenzo Musetti. Chiude il programma sul Courtes des Princes, Matteo Berrettini opposto all'argentino Francisco Cerundolo.

Back in black



Matteo Berrettini overcomes Maxime Cressy 6-4 6-2 to advance to the second round of the @ROLEXMCMASTERS.#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/2x1iDEX71V — ATP Tour (@atptour) April 10, 2023

Quando gioca Sinner

La partita tra Sinner e Schwartzman, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, si svolgerà mercoledì 12 aprile e sarà la seconda sul Centrale Rainier III, il cui programma prenderà il via dalle 11.00. Avrà inizio indicaticamente intorno alle ore 13.00, subito dopo la sfida tra il norvegese Ruud e l'olandese Van De Zandschulp. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (205) e su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. In aggiunta sarà visibile anche sul canale Youtube di Sky Sport.

Dove vedere il torneo in tv

ll torneo di Montecarlo viene trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW e il canale di riferimento è Sky Sport Tennis. La squadra tennis di Sky Sport che seguirà il torneo è formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Alessandro Lupi, per le telecronache, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Laura Golarsa, Fabio Colangelo e Filippo Volandri. Al commento c'è anche il grande ritorno di Ivan Ljubicic, che quest’anno seguirà per Sky i principali tornei. Oltre ad alternarsi al commento, Bertolucci, Lorenzi e Ljubicic saranno anche ospiti degli studi dedicati, in diretta su Sky Sport 24, e di "Insider", la rubrica giornaliera in onda da Montecarlo, condotta da Stefano Meloccaro.