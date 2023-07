Berrettini-Alcaraz, la partita decisiva per i quarti: a che ora e dove vederla

Adesso si comincia a fare sul serio. Matteo Berrettini affronta Carlos Alcaraz agli ottavi di finale di Wimbledon, oggi lunedì 10 luglio. Il match, in programma sul Centre Court come quarto incontro, avrà inizio verosimilmente non prima 18.00 (ora italiana) e sarà trasmesso sui canali Sky Sport.

Il cammino nel torneo

Nel periodo più difficile della sua carriera il tennista romano è tornato a brillare proprio nel Major londinese, che lo vide finalista contro Djokovic nel 2021. Un percorso netto quello di Berrettini, arrivato gradualmente al top della condizione dopo la vittoria nel derby interminabile contro Sonego e le prestazioni convincenti contro De Minaur e Zverev. Adesso sul suo cammino trova lo spagnolo Alcaraz. Il numero uno del mondo, ovviamente, parte con i favori del pronostico ma il match è molto più aperto di quanto si possa pensare. Lo spagnolo, dopo il doppio 3-0 contro i francesi Chardy e Muller, ha faticato parecchio al terzo turno per superare il cileno Jarry. E di sicuro non è un specialista dell'erba, dove Berrettini invece dà il meglio di sé.

Magnifico



Matteo Berrettini blasts his way into the fourth round defeating No.19 seed Alexander Zverev in straight sets, 6-3, 7-6(4), 7-6(5) #Wimbledon pic.twitter.com/WaGQ9XLMZ9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

I precedenti

Berrettini e Alcaraz si sono già affrontati ben tre volte e al momento il parziale vede avanti lo spagnolo per 2-1. L'erede di Nadal ha avuto la meglio ai quarti a Vienna nel 2021 (6-1 6-7 7-6) e sempre ai quarti a Rio de Janeiro nel 2022 (6-2 2-6 6-2). In mezzo l'unica affermazione dell'azzurro nei 32esimi dell'Australian Open 2022 (6-2 7-6 4-6 2-6 7-6) dopo una lunga battaglia. Un precedente che fa ben sperare.

Le quote

Il possibile equilibrio è dimostrato anche dalle quote proposte dai bookmakers. Alcaraz è dato come favorito ma la distanza tra i due non è eccessivamente ampia: i principali siti scommesse non escludono, dunque, un possibile successo di Berrettini. La vittoria di Carlos è data a 1.45 da LeoVegas, 1.41 da GoldBet e 1.40 da NetBet. Mentre la quota per il successo di Matteo è di 3.00 per Bet365, 2.90 per Sisal e Better. Alta la probabilità che entrambi i giocatori vincano almeno un set, come successo in tutti e tre i precedenti: la quota è di 1.47. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una partita molto combattuta. Occhio perciò all'Over 40.5 per quanto riguarda i game totali: la quota è di 1.83 per Bet365, 1.80 per PlanetWin 365, 1.77 per LeoVegas.

Quando si gioca

Il match tra Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini si giocherà sul Centre Court di Wimbledon come quarto match, lunedì 10 luglio 2023. Ad aprire il programma sarà la sfida degli ottavi femminili tra la brasiliana Haddad Maia e la campionessa in carica Rybakina. Poi sarà la volta della prosecuzione del match Djokovic-Hurkacz (il serbo è in vantaggio 7-6 7-6) infine la tunisina Jabeu se la vedrà contro la ceca Kvitova a partire dalle 14.30. Verosimilmente la partita non dovrebbe prendere il via prima delle 18.00 italiane.

Dove vedere il match

La partita come tutto il resto del torneo sarà trasmessa sui canali Sky, dedicati a Wimbledon. Nello specifico per ammirare i colpi di Berrettini e Alcaraz bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Wimbledon 1 (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su NOW sulla piattaforma Sky Go. A raccontare le emozioni del match saranno come sempre Elena Pero e Paolo Bertolucci.