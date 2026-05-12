Internazionali, l’inedito derby Sinner-Pellegrino vale i quarti: i precedenti e dove vedere la gara

Il grande giorno è arrivato: non tanto per Jannik Sinner, già veterano (a soli 24 anni) di un ottavo di finale nei Masters 1000 ma per Andrea Pellegrino che si ritrova, dalle qualificazioni, al Centrale del Foro Italico pronto a sfidare agli ottavi di finale il numero uno del mondo in un derby impronosticabile alla vigilia degli Internazionali di Roma. L’altoatesino ha stravinto la sua gara contro l’australiano Popyrin 6-2, 6-0 , il pugliese ha invece sconfitto l’americano Frances Tiafoe 7-6, 6-1 e si ritrova in una sfida che mai avrebbe pensato di vivere.

Chi è Pellegrino

Nato a Bisceglie 29 anni fa, il numero 155 del mondo ha iniziato a giocare all’età di 4 anni e il padre Domenico è un maestro di tennis. Colpo preferito drop shot, la superficie che predilige è la terra rossa e il torneo proprio quello di Roma. Alla primissima apparizione in un ottavo di finale di un Masters 1000, Andrea Pellegrino ha giocato in carriera una vasta quantità di tornei Challenger tra i quali spiccano gli ottavi di finale nel 2020 in Sardegna quando fu sconfitto da Musetti. A fine febbraio si è qualificato per l’Atp 250 del Cile arrivando ai quarti di finale per poi perdere contro un altro italiano, Luciano Darderi.

Come sta Sinner

A vedere come ha strapazzato il malcapitato Popyrin, 24 ore fa, si direbbe che Jannik sia al top della forma arrivando a 30 vittorie consecutive nei Masters 1000. Come ripete spesso, però, ogni giorno è diverso e non soltanto per le condizioni fisiche o del campo da gioco. Alla domanda sul derby odierno, Sinner ha dichiarato che “è bello giocare un derby in Italia. Lui (Pellegrino, ndr) sta facendo veramente un torneo incredibile, tante vittorie contro giocatori di alto livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Abbiamo giocato contro tanti anni fa: io ora sono un altro giocatore. È comunque bello che tutti e due siamo arrivati a questo punto in uno dei tornei più prestigiosi: cercheremo di giocare una buona partita”.

Quali sono i precedenti

Non esistono, logicamente, precedenti tra Sinner e Pellegrino in un torneo del circuito Atp ma c’è un precedente che risale al 2019: si giocava l'Itf M25 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, nel maggio 2019: quella gara fu una sentenza con la netta vittoria di Jannik Sinner con un doppio 6-1. “Di quella partita ricordo di aver preso una stesa! Lui era giovanissimo ed aveva appena vinto il primo Challenger ma era già un giocatore fortissimo. Ora sta facendo cose fuori dal normale, spero di scendere in campo contro di lui e divertirmi”, ha dichiarato ieri al termine della sua gara quando ancora Sinner sarebbe dovuto scendere in campo contro Popyrin. “Spaventato? No, mi emoziona l'idea di giocare in un Centrale pieno, di fronte a diecimila persone e contro il giocatore più forte del mondo. Spero di godermela”.

Dove vedere la gara in tv

Sinner-Pellegrino si

affronterannosul Centrale del Foro Italico: anche oggi, gli appassionati potranno seguire l’incontro in chiaro su Tv8, in abbonamento sui canali SkySport, in streaming su SkyGo e NowTv.