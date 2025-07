Jannik Sinner, il ballo con Iga Swiatek: cos'è il "Champion's Ball" di Wimbledon

A chiudere ufficialmente l'edizione 2025 di Wimbledon, come da tradizione di recente riscoperta, è stato l'evento denominato "Champion's Ball", una cena di gala che ha il suo culmine nel "ballo dei campioni", ovvero tra i due vincitori del torneo singolare maschile e di quello femminile del prestigioso Slam londinese. In questa circostanza, quindi, ad aprire le danze sono stati Jannik Sinner e Iga Swiatek, entrambi alla loro prima vittoria sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, di cui sono diventati automaticamente soci.

Il "ballo dei campioni" divenne parte della cerimonia conclusiva di Wimbledon, un evento mondano durante il quale i due protagonisti assoluti del torneo aprivano le danze dinanzi a una platea composta da ospiti illustri. Una tradizione, questa, che si era persa durante l'era moderna, quando la celebrazione si ridusse a una semplice cena formale. La sua riscoperta si ebbe nel 2015, quando Novak Djokovic invitò Serena Williams a ballare sulle note di "Night Fever" dei Bee Gees. Gli organizzatori dello Slam riscoprirono così il fascino del "ballo dei vincitori" e da quel momento lo reinserirono all'interno del "Champion's Dinner", la cena di gala con cui da sempre si conclude l'evento patrocinato dall'All England Club.

Per l'occasione i due vincitori del torneo maschile e di quello femminile vengono "preparati", ricevendo anche delle semplici lezioni di ballo, dal momento che la maggior parte di essi non ha la benché minima esperienza. Generalmente la musica scelta è un lento, un brano classico o un valzer, perfettamente adatti all'atmosfera formale ed elegante della cena di gala: anche il dress code si adatta alle esigenze, per cui è previsto uno smoking per gli uomini e un abito da sera per le donne.

Come detto, i due vincitori aprono le danze, ma la loro esibizione al centro della sala è semplice e di breve durata, un modo per perpetuare la tradizione a favore di telecamera e salutare con leggerezza l'edizione appena conclusa del torneo più antico e prestigioso del mondo del tennis.

"Il mio modo di ballare è molto, molto scarso" , ha dichiarato a precisa domanda sull'evento Jannik Sinner a Tennis Channel dopo la vittoria su Alcaraz, "e stasera mi metterò in imbarazzo. Ma onestamente, non mi importa. È una buona posizione per essere imbarazzati" . Una "rigidità" che lo ha accomunato alla vincitrice del torneo femminile: Iga Swiatek, intervistata a margine della vittoria, aveva replicato alla curiosità dei giornalisti circa le sue abilità nel ballo semplicemente portandosi le mani al volto in un chiaro segno di ironica disperazione.

I due vincitori hanno mostrato tutti i loro limiti esibendosi per una ventina di secondi sulle note di, ma gli ospiti hanno applaudito e apprezzato: la speranza per entrambi è di certo quella di potersi esibire ancora in altre numerose circostanze col trofeo in mano.