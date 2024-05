"Su di me solo fake news". Camila Giorgi rompe il silenzio (e conferma il ritiro)

Camila Giorgi è tornata a parlare, dopo tante supposizioni circolate nei suoi confronti in questi giorni. Da giorni irreperebile per la federazione e la WTA, la campionessa italiana rompe il silenzio con una story su Instagram, confermando il suo addio al tennis giocato ma smentendo di fatto le ricostruzioni apparse sui media in merito alla sua decisione. "Chiedo cortesemente per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo articoli FAKE" , la premessa della Giorgi. Il riferimento è al retroscena rivelato quest'oggi dal Corriere della Sera, secondo cui la giocatrice avrebbe fatto perdere le sue tracce, lasciando l'Europa per gli Stati Uniti, per problemi col Fisco italiano.

Nei giorni scorsi membri della Guardia di Finanza l'avrebbero cercata per notificarle una serie di documenti relativi ad accertamenti fiscali e tributari che hanno dato esito positivo (nel senso che sono risultate pendenze nei suoi confronti) ma nulla. Non è stato possibile notificarle alcunché. Potrebbero essere delle multe, delle cartelle da saldare all'Erario, questo resta poco chiaro. Camila, vincitrice del Wta 1000 a Montreal nel 2021, risulta residente a Calenzano, in provincia di Firenze, dove (quando c'è) vive coi genitori, l'argentino Sergio Giorgi e l'italiana Claudia Fullone, e i fratelli. È qui che l'hanno cercata ad aprile, suonando il campanello alla stessa villa dove nel giugno 2021 la campionessa e i familiari furono derubati dai ladri la notte. E dove furono trafugati oggetti preziosi e gioielli per circa 80mila euro.

Se la questione col Fisco si confermasse, seguirebbe un'altra grana che coinvolge la tennista, cioè la richiesta di rinvio a giudizio per lei e altri indagati, a Vicenza, per false certificazione ai vaccini antiCovid. L'accusa è di falso ideologico per aver chiesto di ottenere il green pass senza aver prima effettuato la vaccinazione. Lei si è difesa dicendosi tranquilla dato che non avrebbe potuto partecipare ai tornei se non fosse stata in regola con la vaccinazione. Sulla vicenda se ne saprà di più il prossimo 16 luglio quando la 32enne dovrà comparire davanti al gip di Vicenza, per la prima udienza preliminare.