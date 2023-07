Wimbledon, Berrettini si arrende in 4 set: Alcaraz ai quarti

La corsa di Matteo Berrettini a Wimbledon si ferma agli ottavi di finale. Il tennista romano cede al numero uno del mondo Carlos Alcaraz in 4 set col punteggio di 3-6 6-3 6-3 6-3.

Finisce così una settimana incredibile per il tennista romano, tornato alla ribalta sull'erba londinese nel momento più difficile della carriera, dopo una lunga serie di problemi fisici. Le grandi vittorie contro Sonego, De Minaur e Zverev hanno riportato alla mente le imprese del 2021 quando soltanto la grandezza di Djokovic impedirono all'italiano il trionfo ai Championships. Difficile chiedere di più a Berrettini contro l'Alcaraz visto oggi, anche perché Matteo la sua partita l'ha fatta eccome anche stavolta.

Il primo set vinto dall'italiano, bravo a sfruttare un piccolo black-out dell'avversario, è però soltanto illusorio. Tutto merito dello spagnolo che via via imprime un ritmo sempre più insostenibile alla partita. La chiave del match sta nella risposta di Alcaraz, l'arma con cui riesce a disinnescare il servizio di Berrettini, un colpo davvero formidabile. Le speranze di Berrettini si infrangono nel mancato break iniziale nel secondo set. Il resto è un monologo più o meno scontato del numero uno al mondo, che adesso trova ai quarti il bad boy del circuito, Holger Rune. In ogni caso eve essere tanto l'orgoglio di Berrettini, per essere tornato a rivivere quelle vecchie sensazioni e il piacere di giocare a tennis, che lo portarono ad un passo dalla vittoria proprio qui a Wimbledon due anni fa. Aver finalmente scacciato via le nubi di questi ultimi mesi vale quanto una vittoria. Lo sa anche Matteo.

La partita

Partenza lenta al servizio per Berrettini, costretto ad annullare subito due palle break. Alcaraz prova a comandare da fondo con grande pressione mentre Berrettini predilige abbreviare gli scambi con il classico schema servizio-dritto. Nel settimo game l'azzurro si salva ancora al servizio, annullando la terza palla break con una splendida palla corta e sale 4-3. All'improvviso arriva il break inatteso di Berrettini, cinico ad approfittare delle prime incertezze dell'avversario. Sul 5-3 Matteo sventa un'altra palla break, grazie ad una prima palla e chiude 6-3 a suo favore il primo set.

Nel secondo set c'è grandissimo equilibrio e fioccano le palle break. La spreca prima Berrettini, bravo ad annullare lo spagnolo con un vincente di dritto. Poi tocca a Berrettini salvarne una sempre grazie al suo formidabile servizio. Sul 2-1 Alcaraz, black-out dell'azzurro, che con tre errori di dritto perde la battuta per la prima volta nel torneo. Con un parziale di 12-2 lo spagnolo si porta avanti 4-1. Matteo tira un po' il fiato e lascia andare il set. Alcaraz salito molto di tono si aggiudica il secondo set 6-3 e pareggia i conti.

Il numero uno al mondo continua a spingere a tutta, anche nel terzo set e al sesto tentativo si porta sul 2-1. Evidenti le difficoltà di Berrettini, che ha perso un po' di sicurezza rispetto all'avvio match. L'azzurro però non smette di lottare e si porta sul 2-3, dopo aver annullato una palla del doppio break. I ritmi della partita imposti da Alcaraz sono elevatissimi e diventano soffocanti per l'italiano che cede ancora il servizio. Il terzo set finisce 6-3 per Alcaraz. Nel quarto set Alcaraz litiga un po' col servizio e commette tre doppi falli nei primi due giochi. Sul 2-2 c'è una breve pausa per la chiusura del tetto. I punti corrono veloci fino al 4-3. Lo spagnolo si prende il break decisivo. Dopo aver sprecato tre match point, al quarto tentativo chiude 6-3. Game, set, match.

Gli altri risultati

Il favorito del torneo Novak Djokovic conquista i quarti di finale, dopo l'interruzione di ieri sera, superando in 4 set il polacco Hurkacz (7-6 7-6 6-7 6-4), Continua la favola dello statunitense Chris Eubanks, che supera anche il greco Tsitsipas dopo una lunga battaglia al 5 set (3-6 7-6 3-6 6-4 6-3). Passa anche Daniil Medvedev grazie al ritiro del ceco Lehecka per via delle vasciche al piede destro, quando era in vantaggio (6-4 6-2). Holger Rune batte il bulgaro Dimitrov in 4 set (3-6 7-6 7-6 6-3) e aspetta Alcaraz ai quarti di finale.