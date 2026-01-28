L'impegno Allianz e le Paralimpiadi

Duecento tedofori della community Allianz (tra dipendenti, clienti e agenti) parteciperanno al viaggio della fiamma paralimpica verso la Cerimonia di apertura del 6 marzo, celebrando i 20 anni di partnership con il Movimento Paralimpico. "Orgogliosi di collaborare nuovamente con i Movimenti Olimpico e Paralimpico per dare vita ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Che si tratti di supportare gli atleti nella preparazione alle gare e alla vita o di portare serenità a organizzatori e spettatori, il supporto di Allianz ai Giochi è pensato per amplificare lo spirito olimpico oltre i confini sportivi", dice Oliver Bäte, ceo di Allianz SE che è assicuratore ufficiale dei Giochi e supporta il Team Italia e gli atleti Paralimpici. Multicanale la campagna di comunicazione che si articola su Tv, outdoor, stampa e digitale, cui si aggiunge un programma ricco di eventi e partnership nell'ecosistema sportivo. "Abbiamo sostenuto il Coni fin dall'inizio: la partnership con Giovanni Malagò è stata perfetta e oggi lo ringrazio pubblicamente per l'impegno e l'abnegazione. Questi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ci riempiono di gioia", assicura Giacomo Campora (nella foto), ad Allianz Italia. Ricordando anche "Sognando Milano Cortina 2026 Sulle Spalle dei Giganti", la docuserie tv con protagonisti sei atleti ambassador di Allianz insieme a sei leggende dello sport.

Allianz Italia è anche partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica che attraverserà 13 città e con una campagna stampa e social celebrerà le medaglie degli atleti olimpici e paralimpici italiani oltre a ospitare nella Torre Allianz il Comitato organizzatore di Milano-Cortina e durante i Giochi Paralimpici il 47° piano diventerà la Casa paralimpica dell'Italia.