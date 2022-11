Ema Stokholma, Angelo Madonia: tutte le coppie nate a Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle è nata una nuova coppia. Gli amanti del gossip (piuttosto che del ballo) già lo sapranno: Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno ufficializzato la loro relazione. Galeotta fu la pista da ballo dello show di Milly Carlucci, dove il feeling tra la concorrente e il maestro si è ben presto trasformato in sentimento. E l'ufficialità non poteva che arrivare a mezzo social. " I love you ", ha scritto nelle scorse ore l'insegnante di ballo, pubblicando uno scatto in cui bacia sulle labbra la sua compagna di talent, Ema Stokholma.

Che tra i due ci fosse del tenero gli spettatori (e persino la giuria) lo avevano capito da diverse puntate. La complicità e la sintonia mostrate in sala prove erano apparse evidenti in pista e la conduttrice radiofonica aveva confessato di provare un sentimento particolare per Madonia, che oggi - a quanto pare - ha trovato collocazione e nome. Amore. " Sono fortunata a aver trovato Angelo nella mia vita ", ha confessato Ema mentre Angelo Madonia ha replicato: " Stiamo percorrendo insieme questo percorso di vita, vediamo dove ci porta, però lo facciamo insieme ".

I precedenti

Quella composta da Angelo Madonia e Ema Stokholma non è, però, l'unica coppia nata sulla pista di Ballando con le stelle. La danza si sa favorisce l'avvicinamento tra concorrente e insegnante e negli anni più di una coppia in gara si è trasformata in coppia anche nel privato. I primi a innamorarsi in tv sono stati Hoara Borselli e Simone Di Paquale, concorrenti e vincitori della prima edizione dello show di Rai Uno. Tra un valzer e una rumba la conduttrice e il ballerino si scoprirono coinvolti ma la storia fu solo un flirt passeggero. Pochi anni dopo (era il 2009) fu Stefano Bettarini a perdere la testa per la sua insegnate di ballo Samanta Togni. La storia durò qualche mese fuori dagli studi televisivi e nel 2011 la danzatrice conobbe - sempre a Ballando con le stelle - il calciatore Cristian Panucci al quale è stata legata per due anni. Fece scalpore invece il colpo di fulmine scoccato tra Sara Di Vaira e l'ex calciatore Marco Del Vecchio visto che, all'epoca dei fatti, i due erano fidanzati. Più recenti i flirt tra Anastasia Kuzmina e il judoka Fabio Basile, quello tra Tove Vilfort e lo sportivo Alvise Rigo e infine la tormentata relazione tra Arisa e Vito Coppola, vincitori della passata edizione.

I grandi amori nati nel backstage

Nel talent danzante non sono nate storie d'amore solo tra concorrente e ballerino, ma anche tra concorrente e concorrente e persino danzatori professionisti (Lucrezia Lando e Marco De Angelis nel 2021). Una delle relazioni più longeve nate a Ballando è stata quella tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. I due parteciparono all'edizione del 2005 e a forza di incontrarsi nel backstage e nelle pause delle prove è scoppiata la passione. La coppia è rimasta insieme per oltre dodici anni e deve molto alla trasmissione della Carlucci nonostante la fine della relazione.

Un'altra storia importante, l'unica a durare ancora, è quella tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova. Nella terza edizione del programma il nuotatore napoletano venne assegnato alla maestra russa, famosa per il suo atteggiamento serio e rigido. Con i suoi modi affabili e la simpatia, però, lo sportivo fece capitolare la ballerina e da allora la coppia non si è più lasciata e sono arrivate due figlie.

Gli addii clamorosi

Clamoroso è stato invece il triangolo creatosi nella quattordicesima edizione tra i due ballerini professionisti Vera Kinnunen e Stefano Oradei (coppia nel privato) e il concorrente Dani Osvaldo. A Ballando i due danzatori scesero in pista rispettivamente con l'ex calciatore Dani Osvaldo e suor Cristina, che oggi ha svestito gli abiti sacri. Ma con il passare delle settimane tra la ballerina svedese e lo sportivo argentino scoppiò l'amore e in trasmissione scoppiò il caos. Oradei e la Kinnunen vennero sorpresi dai paparazzi a litigare in strada proprio per Osvaldo e il ballerino fu costretto a scusarsi in diretta tv per i modi bruschi usati con l'ormai ex compagna. Vera e Osvaldo ufficializzarono la relazione solo a programma finito pubblicando su Instagram le foto di un viaggio insieme nel nord Europa, ma l'amore è durato solo pochi mesi.