Tagliato il finale di Belve, la Fagnani sbotta: "Sotto choc". E interviene la Rai

Chi ha visto l'ultima puntata di Belve, il programma di Rai Due condotto da Francesca Fagnani, si è accorto della "mancanza" nel finale. La trasmissione è stata tagliata nella parte dei fuori onda - il Belve After - una novità introdotta quest'anno, che dura qualche minuto e conclude la serie di interviste con contenuti extra e l'intervento comico della serata. Nella puntata di martedì 28 febbraio, però, l'After è stato cancellato di punto in bianco e a quanto pare - visto il cinguettio polemico della conduttrice arrivato in tarda serata - la Fagnani non ne sapeva nulla.

Il tweet di Francesca Fagnani

Dopo l'ultima intervista esclusiva all'ex portavoce del M5S, Rocco Casalino, in onda sarebbero dovuti andare i fuori onda degli ospiti della puntata ma in realtà il Belve After è stato improvvisamente tagliato. Nessuna comunicazione alla conduttrice, che al termine del programma (registrato) ha notato l'assenza del finale e ha commentato l'accaduto su Twitter. " Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace ", ha cinguettato, rispondendo alla rabbia di alcuni fan della trasmissione, dicendosi sorpresa dell'accaduto. " Sotto choc ", ha ironizzato un utente, scatenando la replica della Fagnani: " Pure io". Poi la giornalista ha aggiunto in un altro tweet: "Domani capiremo meglio cosa è successo. Spero ". Lo sfogo dell'ex co-conduttrice di Sanremo è stato contenuto, ma comunque seccato rispetto al taglio non previsto.

Il comunicato della Rai

La Direzione Intrattenimento Prime Time Rai non ha mancato di togliersi dall'impasse, sottolineando che non si è trattato di una scelta editoriale: " Si precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell'ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda". Nella nota affidata alla stampa, i vertici di viale Mazzini precisano: "Il ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale ". E nel concludere la risposta all'inconveniente, la Rai ha fatto sapere che Belve After sarà comunque disponibile su Raiplay alla fine della puntata andata in onda nella serata di martedì 28 febbraio.