Beppe Convertini: "Vi racconto la mia avventura... 'In Famiglia'"

Da sabato 16 settembre torna su Rai1 Unomattina in Famiglia, il programma di grande successo, ormai un punto fermo della rete ammiraglia Rai, che terrà compagnia ai telespettatori nei weekend - sia il sabato che la domenica - fino al 2 giugno. La novità di quest’anno è l’arrivo di Beppe Convertini che affiancherà Monica Setta e Ingrid Muccitelli e prenderà il posto di Tiberio Timperi che approda invece ai Fatti Vostri insieme ad Anna Falchi. Per Beppe dopo un'estate trascorsa nelle più belle località italiane con il programma Azzurro. Storie di Mare, una nuova stagione televisiva in un programma di successo che riproporrà al pubblico la formula ormai collaudata e che negli anni è stata premiata da ascolti record. Lo incontriamo al suo ritorno dal Festival di Venezia, dove è stato ospite, nello studio televisivo di Unomattina in Famiglia, mentre con le due co-conduttrici, stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli prima della diretta del prossimo weekend. Un'occasione per conoscere le sue sensazioni alla vigilia di un debutto per lui molto importante.

Inizio con il chiederle come sta, visto il brutto incidente che ha avuto qualche tempo fa.

"Molto bene per fortuna, solo un brutto ricordo. Ho avuto un incidente stradale in moto per colpa di un auto che mi ha tagliato la strada e il conducente o la conducente non si è neanche fermato. Un'omissione di soccorso che è una cosa molto grave oltre ad essere un atto vile. Mi sono rotto il setto nasale e ho subito un'operazione che però è andata bene. L'equipe dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, guidata dal prof. Domenico Scopelliti, ha fatto un ottimo lavoro facendomi tornare quello che ero prima, cosa non semplice visto che avevo un occhio nero, l'altro gonfio vari punti di sutura oltre al setto nasale rotto. Oggi, grazie a loro e alla sanità pubblica, posso dire che è solo un brutto ricordo".

Dal 16 settembre inizierà la nuova avventura di "Unomattina in Famiglia" come si sente?

"Sono contentissimo, emozionato, per me si tratta di una nuova avventura con il grande maestro della TV Michele Guardì e due amiche speciali, oltre che grandi professioniste Ingrid Muccitelli e Monica Setta. Sono felice di dare il buongiorno ai spettatori durante il fine settimana, raccontare l'Italia e intrattenere il pubblico. L'appuntamento è il sabato dalle 8:00 alle 10:30 su Rai 1 e la domenica dalle 6:30 alle 9:30".

Quali novità ci saranno quest’anno?

"A parte me, 'Unomattino' in famiglia è da sempre un programma di successo e riproporrà al pubblico la sua formula collaudata, che negli anni è stata apprezzata e ha sempre fatto grandi ascolti. Tante sono le rubriche che ci saranno, dal bel canto, ai maturandi al pronto soccorso linguistico, rubrica animata dal professor Francesco Sabatini per 18 anni e che ora vedrà il nuovo presidente dell'Accademia della Crusca, Paolo d'Achille. Naturalmente sempre presente il grande Gianni Ippoliti con la sua cronaca rosa e poi fatti e personaggi vicini e lontani con le immagini delle iconiche teche Rai. Inoltre 'canta che ti passa' e uno spazio con Costanza Diquattro che scoprirà le dimore storiche italiane. Lucia Cuffaro si occuperà dei temi legati alla casa e ci sarà anche una rubrica che strizza un occhio al risparmio uno alla qualità. L'immancabile straordinario Colonnello Laurenzi con i suoi esperimenti e ancora Costantino D'Orazio con la rubrica che bellezza. Insomma direi che non ci annoieremo".

Si ritroverà a fianco due donne, o vogliamo dire in mezzo? Ha già pensato a come interagirà con loro?

"Due amiche, oltre che due grandi professioniste. Ingrid è stata una compagna di viaggio straordinaria per due anni a 'Linea verde' e tra noi c'è sempre stata una simbiosi perfetta. Monica la conosco da sempre ed è figlia della mia terra, la Puglia. Siamo amici e quindi sarà molto bello lavorare insieme in armonia gioia e soprattutto con tanta professionalità".

Lei è un volto molto noto della Rai che ha condotto tanti programmi di successo, cosa la preoccupa e al contrario cosa la esalta di questa nuova avventura?

"Il fatto che si tratta appunto una nuova avventura, ma anche, seppur affascinante, una sfida. Ce la metterò tutta per essere all'altezza e fare un ottimo lavoro insieme a tutta la squadra che è ormai super collaudata. Prendo il posto di un grandissimo conduttore Tiberio Timperi che stimo e a cui faccio un imbocca al lupo per la sua nuova avventura de 'I Fatti vostri'. Non posso negare di essere molto emozionato perché questo è uno dei programmi storici di mamma Rai, e sono onorato di lavorare con Michele Guardì, il maestro della tv italiana. Ci metterò tanta adrenalina, gioia e il sorriso che mi contraddistingue e cercherò di portare nella case degli italiani questo senso di famiglia che mi appartiene e che per me è fondamentale".

Quale ruolo si ritaglierà all’interno del programma?

"Sono l'ultimo arrivato e di conseguenza lo farò in punta di piedi a disposizione del maestro Guardì e della squadra di autori capeggiata da Giovanni Taglialavoro e dal regista Marco Aprea. Ringrazio anche il nostro capitano Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento del daytime di Rai1, che mi ha concesso l'opportunità di lavorare in questo programma così interessante. Sarà davvero un bel viaggio".

In conclusione, anche se lei è sempre molto gentile, ci rivela un pregio e un difetto delle sue partner lavorative Ingrid e Monica?

"Sono entrambe due grandissime professioniste, due donne generose, attente ed accoglienti, ma soprattutto come dicevo grandi amiche. Per loro non posso che raccontarne i pregi".