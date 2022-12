Bufera social su Dana Saber al Gf Vip: "Amo Putin"

Se l'ingresso di Dana Saber nella casa aveva già fatto discutere, figuriamoci le dichiarazioni rilasciate poche ore fa su Vladimir Putin. La modella marocchina, entrata nella Casa nel corso dell'ultima puntata del Grande fratello vip, è approdata nel reality dopo la chiacchierata paparazzata in cui si baciava con Dayane Mello. Signorini l'ha voluta nella Casa per scombinare le dinamiche createsi tra i gieffini in tre mesi di gioco, ma la Saber è riuscita soprattutto a fare infuriare il pubblico, dichiarando che Vladimir Putin è il suo uomo ideale.

Le parole di Dana Saber

La 29enne era in veranda insieme a Sarah e Attilio, che stava parlando di quando era inviato e ha conosciuto Obama e Bush. A quel punto Dana è esplosa: " Putin è il mio preferito! Io lo amo! Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, dico lui!". La Altobello non ha compreso subito il nome, ma quando ha capito che la modella parlava di Putin l'imbarazzo è comparso sul suo volto. Romita ha continuato a parlare dei suoi contatti diretti con gli ex presidenti americani e Dana ha pensato che Attilio parlasse del presidente russo. "Com'è lui? Raccontami, io lo amo, è lui il mio uomo ", ha detto eccitata la concorrente. E il video è diventato virale sui social in pochissimo tempo.

La reazione dei social

Le affermazioni di Dana Saber hanno scatenato la dura reazione del popolo dei social network, che chiedono la squalifica della concorrente: " Era necessaria Dana in casa per dire che Putin è il suo tipo di uomo ideale? Sbatterla fuori direi che è la cosa giusta da fare", "Ma che schifo...in un momento del genere va a idolatrare un dittatore? È peggio di una bestemmia", Dana che dice di amare Putin è decisamente più grave della bestemmia di Fogli. Meriterebbe di uscire". E qualcuno ha paragonato quanto detto da Dana alle parole di Clizia Incorvaia, che le costarono la squalifica due anni fa: "Quel 'Io amo Putin' credo sia mille volte peggio di 'Sei un Buscetta' di Clizia o di un 'Se mi tocca così, merita di essere bullizzato' di Ginevra. Se non viene squalificata Dana, si tocca il fondo ".

Altri hanno fatto notare, però, che le parole della gieffina sembrano essere riferite più all'aspetto fisico di Putin, che non ai suoi comportamenti, cercando di ridimensionare l'accaduto: " Ma cosa devono sbattere fuori? Fisicamente e il suo uomo ideale e allora?", "Perché l'uomo ideale deve essere per forza Papa Francesco?? Ognuno ha il suo". E qualcun'altro ha guardato oltre : "Non avendo argomenti attira l'attenzione in questo modo ". Di sicuro, le parole della modella marocchina saranno commentate in diretta nel corso della prossima puntata del Grande fratello vip.