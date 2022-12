Edoardo ha una cotta per Onestini? Antonella rivela: "Gli piaci"

Al Grande fratello vip succede proprio di tutto. E a volte c'è da pensare che ciò che esce dalla bocca dei concorrenti non sia proprio così naturale, ma piuttosto studiato a tavolino per attirare l'attenzione. Del resto i precedenti ci sono (Alex Belli insegna). Ma la svolta gay di Edoardo Donnamaria ha decisamente lasciato il pubblico a bocca aperta.

Nella casa il gieffino ha iniziato una relazione sentimentale con Antonella Fiordelisi, ma tra i due non sono state tutte rose e fiori. E nell'ultima diretta del programma i due concorrenti hanno preso addirittura le distanze. Che l'attrazione tra Antonella e Edoardo fosse forte, però, era chiaro a tutti. Nessuno si sarebbe mai immaginato che Donnamaria potesse provare interesse non tanto per un'altra inquilina, quanto per un vippone: Luca Onestini. Eppure nella notte, qualcosa è successo nella Casa e a alimentare la situazione ci ha pensato proprio la Fiordelisi.

Antonella e Edoardo erano in camera a parlare insieme a Onestini e l'influencer si è lanciata: " Luca non sto scherzando ascoltami. Allora ti sto dicendo quello che è successo prima. Lui ti stava guardando fisso dal letto e io gli ho detto: 'Ma scusa Luca ti piace allora?'. E lui mi ha subito detto: 'Sì, molto'". A quel punto Donnamaria è intervenuto per chiarire: "Ma non è vero che lo fissavo! Tu mi hai chiesto se ho un amore platonico per Luca e io ho detto: 'Perché platonico? Siamo due ragazzi giovani della stessa età e quindi potrebbe succedere di tutto'. Ecco come é andata, fidati Luca ".