La febbre alta poi il ricovero: morta a 43 anni l'attrice Monica Comegna

Lascia senza parole la morte improvvisa dell'attrice Monica Carmen Comegna, che se ne va a soli 43 anni. L'interprete di "Terrarossa" è deceduta in ospedale, dove era ricoverata da alcuni giorni in seguito a una brutta influenza. Le cause della prematura scomparsa non sono ancora state rivelate, ma la stampa locale parla di una febbre altissima, che l'aveva colpita al rientro da un viaggio in treno e dalla quale non si è più ripresa.

Secondo quanto riferito dal sito IlCentro, la Comegna si sarebbe ammalata dopo una disavventura vissuta pochi giorni fa di rientro dalla Capitale, dove era andata per motivi di lavoro: " Mentre era sul treno Roma- Pescara per tornare a casa, il convoglio tra Carsoli e Tagliacozzo è stato costretto a fermarsi a causa di uno smottamento del terreno. Pioveva, faceva molto freddo e pare che l'attrice si fosse inzuppata oltremisura: da qui una febbre alta ". Le sue condizioni di salute sono apparse subito serie e l'attrice è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale "Renzetti" di Lanciano. Nonostante le cure dei medici e la sua giovane età, però, Monica Comegna è deceduta.

Una carriera tra tv, cinema e teatro

Il paese di Casoli, sua città natale, è sotto choc per la prematura scomparsa di Monica Comegna, che aveva debuttato nel mondo del cinema e della televisione alla fine degli anni '90. Nel 1999 recitò in "Terrarossa" film di Giorgio Molteni ricoprendo il ruolo di Cicca mentre due anni dopo venne scelta da Carlo Vanzina per recitare nel film "South Kensigton" al fianco di Enrico Brignano, Rupert Everett e Elle Macpherson.

Nel 2003 ottenne un ruolo nella commedia "Una famiglia per caso" con Lando Buzzanca e poi ancora nella pellicola "L'altra donna" con Alessio Boni e Anita Caprioli. Nello stesso anno entrò nel cast della serie tv "Stiamo bene insieme", vestendo i panni di Rocchina. Negli ultimi anni si era dedicata al teatro, rimanendo ai margini dei social e del mondo dello spettacolo. Monica Carmen Comegna lascia il compagno Enrico, la figlia Nina e i genitori Donato e Rossana.