"Mai piaciuti i reality, poi...". La confessione di Mazzoli dopo la vittoria all'Isola

I morsi della fame, il caldo soffocante, la stanchezza e le punture dei mosquitos sono un ricordo lontano per Marco Mazzoli. Il vincitore dell'Isola dei famosi 2023 è da poco rientrato in Italia dopo l'ultima diretta, dalla quale è uscito trionfatore. Eppure, l'Honduras è stata la sua casa per oltre due mesi e mezzo e l'esperienza di sopravvivenza sull'Isola lo ha segnato profondamente. " Sono entrato in questo gioco assurdo, convinto di poterti distruggere, smascherare, modificare, perché non mi sono mai piaciuti i reality e da condottiero dello Zoo pensavo di poterti domare", ha confessato Mazzoli nel suo primo post Instagram dopo il lungo esilio: " Dopo pochi giorni mi hai letteralmente ribaltato come un calzino, privato delle mie certezze, abitudini, amori, amici, della mia libertà e dignità ".

Nel lungo messaggio, che lo speaker di radio 105 ha affidato al web per raccontare la sua Isola e quanto vissuto al fianco degli altri naufraghi, Marco Mazzoli si è detto " frastornato " e segnato nel fisico per le difficoltà affrontate nella sfida di sopravvivenza. Ma ha anche ammesso di avere recitato una parte durante il primo mese di permanenza sull'Isola: " Per cinque lunghe settimane, ti ho odiato, combattuto, ma poi ho dovuto cedere al tuo volere, altrimenti mi avresti fatto a pezzi! Dalla quinta settimana, mi sono lasciato andare, ho messo il Mazzoli dello Zoo in pausa e ho lasciato uscire il vero Marco e da li le cose sono cambiate radicalmente ".

Il ringraziamento di Mazzoli all'Isola