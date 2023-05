"Seri problemi di salute". Paolo Noise abbandona l'Isola. Le lacrime di Mazzoli

L'Isola dei famosi perde uno dei probabili vincitori: Paolo Noise. Il conduttore radiofonico è stato costretto a lasciare il programma a causa di seri problemi di salute sopraggiunti negli scorsi giorni, che lo avevano portato a dovere abbandonare Playa Tosta prima della diretta. Ad annunciare l'addio è stato lui stesso nella puntata serale di lunedì: " Ci tenevo a vincere come Paolo e non come Paolo Noise, ma non posso andare avanti ".

Cosa è successo sull'Isola

Da due giorni Paolo Noise era sparito dal Playa Tosta. Il naufrago aveva avuto un malore e, su consiglio dello staff medico, era tornato al campo base per accertamenti. I telespettatori attendevano notizie dalla diretta del reality sperando in un rientro di Paolo, che insieme a Marco Mazzoli e Pamela Camassa era uno dei più amati dal pubblico. Ma in avvio di puntata la sua assenza si è fatta subito notare.

Le parole di Paolo Noise

A circa mezz'ora dall'inizio della diretta, Ilary Blasi ha chiesto ai naufraghi di uscire dalla Palapa e Paolo ha fatto il suo ingresso, rassicurando subito tutti: " Adesso sto bene. Non ho dormito molto perché pensavo al discorso da fare ma c'erano troppe parolacce. Lascerò che parli il cuore ". Il naufrago ha ringraziato tutti coloro che, in Honduras, lavorano alla realizzazione del reality per il loro "affetto e l'umanità straordinarie ", poi ha rivelato di non potere continuare l'avventura: " Tra queste persone c'è il medico che mi ha permesso di rialzarmi in una delle mie tante cadute, ma questa volta non posso ".

Perché Paolo Noise ha abbandonato l'Isola

I motivi di salute che hanno costretto Noise a lasciare l'avventura televisiva non sono stati resi noti. Ilary Blasi si è limitata a dire: " So che nelle tue condizioni di salute non puoi continuare la gara". E lo stesso Paolo è rimasto sul vago: "In questi due giorni è successo quello che è successo e non entrerò nel merito". Il naufrago si è detto dispiaciuto per l'esito negativo della sua partecipazione al reality, definendosi comunque un vincitore per avere reso orgogliose le persone che gli vogliono bene. Lo stesso Alvin, poco dopo l'uscita di scena di Paolo, è tornato a chiarire: "Si tratta di un motivo di salute molto serio, del quale non siamo tenuti a parlare per motivi di privacy" .

Le lacrime di Mazzoli