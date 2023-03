"Ha chiesto migliaia di euro". Il retroscena su Anna Oxa a Domenica In

Al festival di Sanremo ha evitato di rilasciare dichiarazioni e interviste. Adesso, però, Anna Oxa sembra pronta a volere recuperare il tempo perduto. Prima è stata ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai Due, ora sarebbe pronta a lasciarsi intervistare da Mara Venier (che le aveva lanciato una frecciata nella prima Domenica In post Sanremo) in una delle prossime puntate di Domenica In. Ma la Rai frena sull'ospitata e il motivo non sarebbe solo l'ingente somma richiesta dall'artista (si parla di migliaia di euro).

Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, la trattativa tra Anna Oxa e Domenica In si sarebbe fatta " ostica e sembrerebbe destinata a naufragare ". Il motivo sarebbe di natura economica ma anche legato ai burrascosi trascorsi tra viale Mazzini e la cantante. " Le ragioni sono sostanzialmente due e vanno a braccetto: la prima risiede nel cachet, la seconda nel contenzioso che l’artista ha con la tv pubblica ", riferisce il sito parlando di trattative arrivate a un punto morto.

L'indiscrezione: "Chiesti 35 mila euro"

L'intervista concessa a Francesca Fagnani la scorsa settimana avrebbe ammorbidito Anna Oxa che, alle avances di Mara Venier su una possibile ospitata nel suo programma domenicale, avrebbe risposto positivamente. La presenza in studio dell'artista sarebbe stata programmata entro il mese di aprile, ma la trattativa si sarebbe arenata sul compenso e non solo. " Non paga delle decine di migliaia di euro incassate per l'intervista a Belve - riferisce Davide Maggio sul suo portale - la cantante avrebbe chiesto un cachet importante (si parla di 35mila euro) ". A quel punto, però, i vertici di viale Mazzini sarebbero intervenuti nella trattativa, visti i rapporti ostili che da anni ci sono tra Anna Oxa e la Rai (a causa dell'infortunio avvenuto anni fa a Ballando con le stelle).

A fare chiarezza sulla delicata questione è ancora Davide Maggio: "Ospitare un'artista che ha questioni legali aperte con l'azienda si scontrerebbe con le policy di viale Mazzini" . Eppure, per la partecipazione a Belve, sempre sui canali Rai, il problema non si era presentato. Ma nel caso del format della Fagnani, la produzione è esterna, mentre Domenica In è un programma interamente prodotto dalla Rai, che in questo particolare momento sembra non avere " intenzione di ripetere l'eccezione fatta per Sanremo 2023 ". Chi vincerà il braccio di ferro non è chiaro, forse l'intervento della Venier potrebbe sbloccare la situazione.