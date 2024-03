"Ha già registrato l'intervista". Loredana Bertè, il retroscena sull'ospitata a Belve

Loredana Bertè rimane lontana dal palco ma non dalla televisione. Infatti, oltre a The Voice Senior l'artista è pronta a tornare in video a Belve. A causa degli ultimi problemi di salute la cantante è stata costretta a posticipare ulteriormente il suo tour, ma tra le dimissioni dalla clinica romana - dove è stata ricoverata tre giorni - e il rientro a casa a Milano, Loredana è riuscita a registrare un'intervista molto importante, che andrà in onda prossimamente su Rai2.

L'indiscrezione su Loredana Bertè a Belve

Loredana Bertè sarà infatti protagonista di una delle cinque puntate della nuova edizione di Belve, il programma di Francesca Fagnani. A riferirlo è il sito TvBlog, che ha svelato il retroscena legato alle dimissioni dell'artista dall'ospedale romano, dove è rimasta ricoverata per accertamenti dall'11 al 14 marzo, a seguito di un serio problema all'intestino. A dire la verità anche Loredana Bertè ha ammesso di essere riuscita a portare a termine un altro impegno subito dopo il ricovero. Lo ha scritto tra le righe, senza però fare nomi, nell'ultimo post Instagram pubblicato sulla sua pagina personale. "Mi hanno fatto una 'terapia d'urto' e ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere", ha scritto la cantante, aggiungendo: "Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute".

Quando ha registrato l'intervista a Belve la Bertè

L'impegno meno gravoso per il suo fisico - già duramente provato dai problemi di salute avuti negli ultimi giorni - altro non sarebbe che l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani. E il sito TvBlog ha svelato quando la cantante avrebbe registrato la puntata di Belve: "La scorsa settimana è stata ricoverata in una clinica privata della Capitale. Poi il ritorno a Milano. Nel mezzo la registrazione della puntata di Belve, dove Loredana Bertè si è sottoposta alle domande graffianti di Francesca Fagnani". Prima di rientrare nella sua casa di Milano, dunque, la Bertè avrebbe fatto una sosta agli studi Fabrizio Frizzi di Roma, gli ex studi DEAR, dove si registra appunto Belve.

"Tra gli altri impegni meno gravosi per la sua salute, che la cantante 73enne è riuscita a portare a termine, c'è anche la registrazione della sua intervista con Francesca Fagnani, le cui nuove puntate saranno trasmesse a partire da martedì 2 aprile", spiega ancora il sito di informazione. Quando andrà in onda l'intervista di Loredana Bertè, però, non è ancora stato reso noto. Al momento si sa solo che tra gli altri volti noti, che siederanno sullo scomodo sgabello di Belve, c'è Fedez, che sembra essere pronto a parlare di tutti i suoi guai più recenti a differenza di quanto fatto dalla moglie (o ex) Chiara Ferragni da Fazio.