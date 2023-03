"Ho pensato di farla finita". La confessione choc di Gabriel Garko a Belve

Gabriel Garko non si è sottratto alle domande pungenti e indagatrici di Francesca Fagnani. Ospite della puntata di Belve andata in onda martedì 14 marzo, l'attore ha parlato del suo presente - dove si è detto innamorato - ma anche del suo passato, fatto di momenti estremamente difficili. Per anni Garko ha dovuto recitare la parte del sex simbol eterosessuale anche fuori dal set, una costrizione alla quale ha provato a ribellarsi senza successo.

" Non potevo dichiararmi per la mia natura, allora non volevo dichiarare nulla e non volevo fingere ma purtroppo era così e reggevo ", ha confessato Gabriel Garko parlando del "sistema Ares", che ha condizionato la sua vita e quella di altri artisti. Nascondere la sua omosessualità, però, lo ha portato a covare risentimento e ad autodistruggersi, fingendo di avere decine di fidanzate che in realtà servivano solo per salvare le apparenze. Ma gestire questa finzione lo ha portato al limite.

"Quando ho toccato il fondo"

Tra presente e passato, Francesca Fagnani ha toccato argomenti delicati e molto dolorosi per l'attore, che ha parlato però con franchezza e onestà degli anni in cui la televisione lo osannava, i registi lo corteggiavano per offrirgli ruoli da protagonista, ma lui viveva una vita di menzogne. E alla domanda su quale fosse stato il momento, o l'episodio, che gli ha fatto toccare il fondo, Garko ha risposto: "Ci sono stati dei momenti molto duri, molto faticosi. La mia analista era sorpresa che non mi fossi suicidato o drogato" . Nascondere la sua omosessualità e dovere fingere di amare donne bellissime, per le quali non provava alcun sentimento, è stato così doloroso da portarlo a pensare al gesto più estremo.