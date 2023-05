"Aveva un'ossessione". Le rivelazioni (e la rabbia) dell'ex fidanzato di Cristina Scuccia

Mentre in Honduras Cristina Scuccia si spoglia dei suoi abiti e parla del suo passato, facendo continue rivelazioni, in Italia c'è chi, come il suo ex fidanzato, preferisce non commentare. Interpellato dal settimanale Di PiùTv, Lucio Arcadipane ha preferito tenersi alla larga dai pettegolezzi, dimostrando un certo risentimento nei confronti dell'ex suora.

Cristina Scuccia ha parlato di lui - che oggi fa il postino e vive in provincia di Ragusa - durante alcune conversazioni avute con altri naufraghi all'Isola dei famosi. Parole poco dolci e lusinghiere (" Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro ") e la risposta dell'ex fidanzato è stata altrettanto fredda: " Non la seguo più. Non mi interessa se ha parlato di me ".

L'amore poi il cambiamento

Alla rivista, Lucio Arcadipane non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, ma nell'articolo vengono riportate alcune sue frasi e racconti della loro storia, di cui Lucio parlò anni fa, quando l'ex suor Cristina partecipò a The Voice. Erano due bambini quando Cristina e Lucio si sono conosciuti. " Avevamo otto anni quando ci siamo visti per la prima volta", riporta Di PiùTv e a quel tempo le parole del postino furono più dolci: "Siamo cresciuti insieme. Era la mia fidanzata e l'amica di cui mi potevo fidare". Il rapporto è durato anni e la famiglia Scuccia era felice per loro : "Mi presentò ai genitori e loro erano tranquilli per lei" . Quando la passione per la musica ha preso, però, il sopravvento il loro rapporto si è incrinato irrimediabilmente.

Il provino fallito ad Amici