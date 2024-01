I Cesaroni 7: chi ci sarà e chi no, che fine hanno fatto gli attori del cast diventati famosi

Come si diceva un tempo, " a grande richiesta ", stanno per tornare, con la settima stagione, I Cesaroni, la serie cult sulla famiglia romana allargata che abitava nel quartiere romano della Garbatella. A rompere gli indugi di quella che era una notizia che circolava ormai da tempo, è stato l'attore Antonello Fassari che nella serie era Cesare Cesaroni, fratello del protagonista Giulio interpretato da Claudio Amendola, che ancora oggi viene ricordato spesso proprio per quell'iconico personaggio.

Le news sulla nuova serie

Fassari durante un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica ha raccontato: " A giugno tornerò sul set alla Garbatella ", confermando quindi la 7a stagione della serie, aggiungendo: " I Cesaroni sono stati un fenomeno fortissimo. Ma non so molto altro, per ora. Il format spagnolo da cui eravamo partiti era perfetto: toccavamo temi come la fecondazione assistita, il ragazzo che arriva col preservativo… Cose vere - ha spiegato - che ci hanno portato un successo enorme. Con Max Tortora ci dicevamo: 'uno va per strada, si sente come se fosse i Beatles, poi torna a casa e mangia da solo davanti alle piastrelle di maiolica'. Una schizofrenia totale ".

Fan ovviamente felicissimi dopo l'annuncio e a caccia di notizie per capire come si svolgerà la nuova stagione e chi ci sarà nel cast, anche se al momento sono poche le cose che trapelano, se non l'inizio delle registrazioni che partiranno a giugno 2024 con un'ipotetica messa in onda nel 2025. Nel frattempo, per i pochi che non avessero ancora visto le precedenti 6 stagioni della serie, possono recuperarle su Netflix che le ha caricate già dalla scorsa estate sulla piattaforma, particolare questo che alla luce della nuova rivelazione ha dato ulteriore conferma alla realizzazione della nuova stagione.

Verdiana Bixio, presidente di Publispei, la casa di produzione de I Cesaroni, intervistata da Davide Maggio aveva spiegato: " Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. Ma la nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte…se ci sarà…si farà ". E a quanto pare gli sceneggiatori l'hanno trovata.

Chi ci sarà a casa Cesaroni

Il cast completo resta al momento ancora un mistero. Quasi certamente non ci sarà Alessandra Mastronardi, che interpretava Eva, visto che già in passato aveva preso le distanze dal possibile ritorno spiegando che il suo personaggio, diventato mamma nella terza stagione, non avrebbe avuto molto da dire in un'ipotetica nuova serie. Improbabile anche il ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Lucia, moglie di Giulio Cesaroni. Quasi certamente invece Claudio Amendola farà parte del cast, visto il suo profondo legame con la serie e le dichiarazioni passate sulla sua disponibilità a riprendere il ruolo di Giulio che gli ha regalato tante emozioni.

Molto probabile anche la presenza degli altri "Cesaroni" a partire da Max Tortora che interpretava il carrozziere Ezio Masetti, Matteo Branciamore nei panni di Marco Cesaroni il figlio maggiore di Giulio e poi ancora Federico Russo, nei panni del piccolo di casa Mimmo Cesaroni. Micol Olivieri, che interpretava Alice, la figlia minore di Elena Sofia Ricci, e Niccolò Centioni il figlio di mezzo di Giulio. Possibile anche la presenza di Elda Avignini, nel ruolo di Stefania Masetti moglie del carrozziere Ezio e Ludovico Fremont nei panni di Walter Masetti, unico figlio di Ezio.

Non mancheranno ovviamente le sorprese, visto che la prima stagione della serie è andata in onda nel 2006 e nella nuova sceneggiatura saranno sicuramente introdotti nuovi personaggi.

Cosa fanno ora I Cesaroni

Nel 2014 con la 6a stagione si chiuse il capitolo Cesaroni. Molti degli attori del cast, hanno continuato con la recitazione, altri hanno cambiato lavoro o ottenuto grandissimi successi. Come Elena Sofia Ricci, già all'epoca grandissima attrice che ha continuato il percorso raggiungendo traguardi e premi importantissimo. Ora è una delle attrici più amate del panorama italiano. Stessa cosa per Alessandra Mastronardi che vive a Londra e si è da poco sposata. Anche lei è diventata una grande interprete, anche a livello internazionale.

Claudio Amendola (Giulio Cesaroni)

Già all'epoca un vero e proprio idolo, ha continuato il suo mestiere di attore con grandi produzioni, ma ha anche aperto un ristorante nel cuore di Roma e dopo decenni si è separato dalla seconda moglie Francesca Neri. Dopo questa prima esperienza che gli donò la grande notorietà, Matteo Branciamore si è dedicato a diverse esperienze di recitazione, dalla pubblicità (celebre lo spot dei Baci Perugina di cui è protagonista) al cinema.

Matteo Branciamore (Marco Cesaroni)

Tanti i film che lo hanno visto protagonista, a partire dal debutto cinematografico nel 2008 con VIP, di Carlo Vanzina, e poi ancora con 5 (Cinque) del 2011, 11 settembre 1683 (2012), Tre tocchi (2014), My Father Jack (2016), Il mondo di mezzo (2017), Anche senza di te (2018), La banda dei tre (2019), fino ad arrivare alla sua esperienza più recente Enea il film per la regia di Pietro Castellitto.

Max Tortora (Ezio Masetti)

Ha continuato a lavorare nel mondo del cinema e della televisione diventando uno degli interpreti comici, sia in tv che sul grande schermo più amati.

Ludovico Fremont (Walter Masetti)

L'attore, che dal 2014 è papà della piccola Regina Amelie (avuta dalla sua ex compagna Alma Manera), ha girato nel 2015 il film The Answer, la risposta sei tu - pellicola di cui ha curato la regia -. Ha fatto anche teatro con Per favore, non uccidete Cenerentola, spettacolo di Riccardo Mazzocchi.

Federico Russo (Mimmo Cesaroni)

Il più piccolo di casa Cesaroni, che era anche la voce narrante della serie, è cresciuto: oggi è un bellissimo 21enne che continua il lavoro di attore. Nel 2018 è stato tra i protagonisti di Don Matteo 11, e ha anche partecipato alla fiction L'isola di Pietro 2 insieme a Gianni Morandi.

Micol Olivieri (Alice Cudicini)

Ha partecipato nel 2013 in coppia con Niccolò Centioni alla seconda edizione del reality Pechino Express. L'anno successivo ha sposato il calciatore Christian Massella ed è diventata mamma di due bambini, Arya (2014) e Samuel (2017). La sua famiglia è diventata anche protagonista di una webserie: Una famigliAnormale, andata in scena sul suo canale YouTube. L'ultimo film che ha interpretato è stato Un'avventura romantica, per la regia di Davide Cavuti (2016).

Niccolò Centioni (Rudi Cesaroni)

Dopo i Cesaroni Niccolò è tornato alla "normalità", anche se recentemente ha affiancato Claudio Amendola nella fiction Il Patriarca. In realtà il suo sogno era quello di partecipare ad un reality. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha rivelato di aver tentato più volte di entrare nel cast del Gf Vip e dell’Isola dei Famosi, senza mai riuscirci. Precedentemente nel salotto domenicale di Barbara d'Urso, Domenica Live, aveva raccontato di non essere più riuscito a trovare ingaggi come attore negli ultimi anni, e di essersi quindi trasferito a Londra dove faceva il lavapiatti.