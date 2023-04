"Deve darsi una ridimensionata". L'ultimatum a Enrico Papi per rimanere all'Isola

Enrico Papi rimane all'Isola dei famosi. La notizia non è certa, ma è altamente probabile. Lo riferisce Panorama, che ha avuto la soffiata da due diverse fonti in Mediaset. Il ruolo di opinionista, che Enrico Papi ricopre da quest'anno al posto di Nicola Savino, non è mai stato messo in discussione, ma questo non significa che non ci sia stata maretta a Cologno Monzese negli ultimi giorni. I toni, quelli sì che si sono alzati.

Da giorni non si parla d'altro che del fattaccio avvenuto nella diretta di lunedì scorso, quando Enrico Papi ha strappato dalle mani di Ilary Blasi la busta contenente il nome del primo eliminato della stagione. L'episodio è stato l'apice di una serie atteggiamenti giudicati eccessivi e fuori luogo, che l'opinionista ha tenuto nelle prime due puntate del reality. Qualcuno ha intravisto nel modus operandi di Papi il tentativo di strappare la scena alla conduttrice e i gossip su una presunta rivalità tra i due e sull'allontanamento dell'opinionista dalla trasmissione sono decollati.

La verità su Enrico Papi all'Isola

Secondo The Pipol la poltrona di Enrico Papi ha traballato parecchio (si è parlato anche di un addio) nel corso della settimana e l'incontro tra Ilary Blasi e Nicola Savino avvenuto a Marrakech ha alimento i rumor su un cambio della guardia in corsa. L'ultima indiscrezione, quella che più sembra avvicinarsi alla realtà, arriva ora da Panorama, che riferisce: "C'è stato un faccia a faccia con la produzione anche piuttosto secco in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionato, questo è vero". È altrettanto vero, però, che tra la padrona di casa e il nuovo opinionista mancherebbe una certa sintonia: "Tra Papi e Ilary non è scattato il feeling e questo si è visto durante le dirette. Ma la sua sostituzione non è mai stata all'ordine del giorno. Papi resta dov'è ". L'Isola dei famosi continua, dunque, a puntare su Enrico Papi e - secondo quanto riferito da Panorama - anche Mediaset: " Per lui sul piatto ci sono due programmi per la prossima stagione televisiva, tra cui un format importante in prima serata" . Per capire, però, se il conduttore seguirà le direttive bisognerà attendere la terza puntata del reality in programma lunedì 1° maggio.