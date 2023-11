"Senza Ilary Blasi". Quella voce sull'Isola dei famosi: tutte le novità

Nel palinsesto di Canale 5 tornerà l'Isola dei famosi. Con la cancellazione dell'edizione invernale di Temptation Island, che sarebbe dovuta andare in onda a gennaio subito dopo la fine del Grande Fratello, nuovi scenari televisivi si sono inevitabilmente aperti. Il reality di sopravvivenza avrà un'edizione 2024, ma la vera notizia è che alla conduzione potrebbe non esserci Ilary Blasi. Le indiscrezioni sono insistenti e la possibilità che la conduttrice romana venga sostituita è concreta.

Isola dei famosi 2024

La notizia della cancellazione di Temptation Island Winter dai palinsesti Mediaset ha rimesso in discussione la programmazione di Canale 5. L'edizione invernale del reality dei sentimenti avrebbe dovuto fare la staffetta con il Grande Fratello per poi lasciare spazio ad altri programmi di intrattenimento a primavera, tra i quali era spuntata l'ipotesi de La Talpa. Saltato Temptation, il Grande Fratello è tornato al centro della programmazione con un prolungamento simile a quello dello scorso anno in vista del passaggio di testimone con l'Isola, al via tra marzo e aprile. Ma la vera incognita rimane la conduzione del programma.

Ilary Blasi non condurrà l'Isola?

Secondo voci insistenti Ilary Blasi non sarà riconfermata alla guida del reality e i rumor parlano addirittura di uno stop alla collaborazione con Mediaset. " Ci sono voci di corridoio sulla possibilità che la conduttrice non ci sarà in nessun programma targato Mediaset", fa sapere Trash Italiano, mentre Fanpage rincara : "Non è escluso che la conduttrice romana lasci il suo posto ad altri ". A rendere la situazione incerta è stata la stessa Blasi che, a settembre, aveva gettato ombre sul suo futuro lavorativo a Canale 5. " In questo periodo vado sempre in letargo, non ho mai lavorato da settembre a dicembre. Ma non so se mi faranno rifare l'Isola dei famosi ", aveva detto l'ex di Totti a Valerio Staffelli, che l'aveva intercettata per consegnarle un tapiro d'Oro. L'inviato di Striscia l'aveva pungolata su una fantomatica "cacciata" in stile Barbara d'Urso, ma la romana - parlando dei rapporti distesi con l'azienda - non aveva smentito l'addio.

Chi condurrà l'Isola dei famosi 2024

Un nome alternativo a quello di Ilary Blasi al momento non c'è. La figura di Alvin, storico inviato del programma, potrebbe essere rivalutata dalla dirigenza Mediaset con un cambio di ruolo da inviato in Honduras a conduttore nello studio di Milano. Mentre il toto-nomi impazza su web, però, c'è chi è pronto a scommettere che a prendere il posto della Blasi potrebbe essere uno dei due opinionisti, che hanno affiancato negli ultimi anni proprio la Blasi all'Isola: Nicola Savino o addirittura Vladimir Luxuria.