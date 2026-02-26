Il mistero dei "Festini Bilaterali" di Elettra Lamborghini: cosa sono e chi li fa

Festival di Sanremo non è solo musica e luci, è anche movida, eventi paralleli, feste fino all’alba. Ma per Elettra Lamborghini la settimana più importante dell’anno si è trasformata in una maratona di notti in bianco. Tutto comincia dopo la prima serata. Sono passate da poco le tre quando la cantante affida ai social uno sfogo che in poche ore diventa virale, "Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego!".

Il tono è esasperato e per niente scherzoso. Elettra spiega di aver dormito pochissimo e di temere di arrivare sul palco stanca, scarica, poco lucida. "Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile riposare", aggiunge. Il problema? Party notturni nei locali limitrofi all’hotel in cui alloggia, con musica "a palla" fino a tarda notte.

La denuncia in diretta all’Ariston

Il giorno dopo la questione non si placa, anzi. Sul palco dell’Ariston, davanti a milioni di telespettatori, il tema entra ufficialmente nel racconto del Festival. Dopo la sua esibizione con “Voilà”, Elettra viene stuzzicata da Laura Pausini e Carlo Conti. "Abbiamo saputo che stanotte non hai dormito", le chiedono con tono ironico.

La risposta è immediata: "Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali".

Voleva dire “collaterali”, riferendosi agli eventi paralleli al Festival. Ma il lapsus è servito. Nel giro di pochi minuti l’espressione “festini bilaterali” invade X, Instagram e TikTok. Meme, battute, ironia collettiva. Elettra, però, al di là della gaffe, è seria: "Io se stasera non la smettono vado giù col megafono. In pantofole li faccio smettere".

La spiegazione ai The Jackal

Per chiarire meglio cosa intende, la cantante affronta l’argomento con i The Jackal. Tra una battuta e l’altra, mette i puntini sulle i: "Cos'è un festino bilaterale? È un festino abusivo".E rincara: "Se oggi ho steccato è colpa loro". Nella gag si affaccia addirittura al balcone per “rimproverare” simbolicamente il chiasso proveniente dalla strada: "È arrivato il momento di abbassare la voce. Questi sono i festini bilaterali".

Il termine ormai è diventato un marchio. Ma il disagio, racconta, è reale. "Ho dormito tre ore questa notte, aiutatemi a fargli abbassare la musica, non è giusto. Sono arrivata sul palco esausta".

Da dove arriva la musica? Il nome che circola

Nelle stories pubblicate di notte, Elettra indica anche quella che sarebbe la fonte del rumore, Villa Noseda, club e lounge bar situato a pochi metri dal suo hotel. "Questo è quello che sento dalla mia camera", dice mostrando un audio con bassi potenti e musica chiaramente percepibile anche a distanza.

Da lì parte la caccia social ai presunti organizzatori delle serate. Analizzando le stories pubblicate in tempo reale dal locale, alcuni utenti ipotizzano la presenza di Fabrizio Corona e del dj Alessandro Basciano tra i protagonisti delle notti sanremesi. Non ci sono conferme ufficiali né accuse dirette, ma le coincidenze temporali tra le stories del club e gli sfoghi della cantante bastano a far esplodere il gossip.

Festival o party diffuso?

Il punto, in realtà, è più ampio. Durante il Festival, Sanremo si trasforma in un enorme evento parallelo fatto di feste private, eventi sponsorizzati, dj set, presentazioni, cene di gala. La città vive 24 ore su 24. I locali fanno il pieno. I brand organizzano party esclusivi. La movida diventa parte integrante della settimana festivaliera. Elettra però rivendica il diritto al riposo: "Capisco tutto, ma almeno abbassate la musica. Non è possibile arrivare sul palco distrutta". Una posizione che divide l’opinione pubblica. C’è chi la sostiene, ricordando quanto sia fondamentale il sonno per un artista in gara. E c’è chi replica che la settimana di Sanremo è sempre stata così, tra notti brevi e adrenalina continua.

Il web impazza

Nel frattempo i “festini bilaterali” diventano quasi più commentati delle canzoni in gara.

C’è chi scherza sull’idea di un trattato internazionale tra feste, chi immagina riunioni diplomatiche notturne, chi propone il termine come nuova categoria del Fantasanremo .

Altri, invece, prendono sul serio la questione: "Ha ragione, se devi cantare davanti a milioni di persone devi riposare", scrivono molti utenti. Elettra continua a parlarne anche oggi, ribadendo la sua stanchezza ma mantenendo il tono ironico che la contraddistingue. "Portatemi un megafono così protesto", dice ai follower.

Chi c’è davvero dietro i “festini bilaterali”?

La domanda resta sospesa. Sono semplicemente gli eventi ufficiali e non ufficiali della settimana? Sono serate organizzate da locali storici della città? Oppure party privati legati a personaggi dello spettacolo e del gossip? Le ipotesi sui nomi circolati, da Corona a Basciano, alimentano la narrativa, ma restano nel campo delle ricostruzioni social. Nessuna presa di posizione diretta, nessuna accusa formale. Quel che è certo è che la coincidenza tra i party documentati online e gli orari degli sfoghi di Elettra ha creato un piccolo “giallo festivaliero”.

Un tormentone nel tormentone

Mentre “Voilà” continua a far ballare il pubblico, i “festini bilaterali” sono già entrati nel lessico pop di questa edizione. È vero che a Sanremo nascono tormentoni musicali, ma a volte nascono anche espressioni destinate a restare.

E se la polemica rientrerà con qualche ora di sonno in più, una cosa è certa; quest’anno, oltre alle canzoni, ricorderemo anche una battaglia notturna combattuta a colpi di stories, megafoni immaginari e una parola sbagliata