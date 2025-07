"Non siamo quella categoria di persone...". Altra bordata di Mentana contro la Gruber

I palinsesti della prossima stagione televisiva sono stati appena annunciati, tutti i talk show sono stati confermati, eppure - anche in pieno periodo estivo - dentro La7 la tensione resta alta. Enrico Mentana, reduce da un fresco tira e molla sul proprio ruolo da direttore del telegiornale della televisione di Urbano Cairo, sembrava non vedere l'ora di cogliere la palla al balzo per tirare fuori dalle scarpe altri sassolini contro Lilli Gruber (in ferie fino a settembre con il suo "Otto e mezzo"), sfruttando l'inevitabile ritardo con il quale il Palio di Siena ha concluso la propria diretta subito dopo la vittoria della contrada dell'Oca.

Sono le ore 20.18 di giovedì 3 luglio. Il cavallo esordiente Diodoro ha appena trionfato in Piazza del Campo nel Palio dedicato alla Madonna di Provenzano (rinviato di ventiquattro ore causa pioggia) insieme al fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, dopo una mossa durata una ventina di minuti. I telecronisti Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini danno la linea al TgLa7 subito dopo la conclusione della competizione e Mentana, nella sua classica anteprima che introduce la sigla, non perde occasione per lanciare un'altra frecciatina contro la sua collega, seppur non nominandola mai direttamente: " Eccoci, buonasera. Noi non apparteniamo a quella categoria, che già conoscete, di persone che si indispettiscono per il prolungamento del programma precedente... ".

Il riferimento è chiarissimo: del resto è ormai da quattordici mesi che prosegue il duello a distanza tra Mentana a Gruber, da quando quest'ultima aveva introdotto la puntata di "Otto e mezzo" del 6 maggio 2024 con questa frase: " Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma l'incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo ". Parole che avevano infastidito l'ex direttore del Tg5, tanto da appellarsi in diretta ai vertici dell'azienda affinché prendessero pubblicamente una posizione, altrimenti lui si sarebbe dimesso da La7. In qualche modo quella vicenda venne "risolta", ma le scorie rimangono eccome.

Lo dimostra il proseguimento del discorso di ieri sera di Mentana, che quasi ci teneva a "giustificarsi" con Marianna Aprile e Luca Telese (i conduttori che sostituiscono tra luglio e agosto la Gruber con il loro "In Onda") per il ritardo a domino che si sarebbe scatenato dopo il tardo pomeriggio senese: " Chi ha visto il Palio sa che era comunque emozionante e interessante seguire quella che non è soltanto una gara.

Ma insomma, siamo ora al telegiornale: faccio quello che sarebbe giusto fare in questi casi,e poi andiamo subito al tg". Un "excusatio non petita" che - perlomeno in estate - ha lo scopo di tenere calma la situazione sul tasto 7 del telecomando. Gruber permettendo.