“Non sono più tornata a casa…” La confessione di Arisa sul suo passato da estetista

Ieri sera, 17 ottobre, è andata in onda una nuova puntata dello show della seconda serata di Rai Due, Stasera c’è Cattelan. Nell’ormai noto salotto televisivo, Alessandro ha accolto una delle cantanti più acclamate della musica italiana, Arisa. L’interprete nonostante vanti la vittoria di ben due Festival di Sanremo (con le canzoni Sincerità e Controvento) ha un passato da estetista. Non a caso, infatti, poco prima della messa in onda della trasmissione, si è trasformata in un’hair stylist, stravolgendo così il look del conduttore rasandolo e immortalando il momento sui social.

Il passato da estetista di Arisa

La cantante non si è soltanto limitata a rasare il conduttore nel dietro le quinte; non contenta, infatti, costruendo un siparietto divertente con Cattelan, si è prestata ad applicargli le unghie finte, indossando così i panni di un’estetista, esattamente come se fosse in un salottino di un centro estetico e avesse a che fare con un cliente. Nello stesso modo, i due hanno iniziato a parlare del “più e del meno”, discutendo sul passato della cantante. “Per quanto tempo hai fatto l’estetista?” , ha domandato Alessandro, “Per un sacco di tempo” , ha risposto Arisa. Poi, il conduttore ha proseguito: “Quando le signore vengono a farsi le unghie si confidano, eri una buona ascoltatrice tu?" , “ Sisi, infatti a me piace un sacco ascoltare, più che parlare...” , ha ribattuto lei aggiungendo anche ironicamente: “Meglio che non parlo dice qualcuno” . È a questo punto che Cattelan ha chiesto ad Arisa quando avesse deciso di cambiare vita: “Quando hai deciso che volevi fare la cantante?” . “È capitato, però io cantavo sempre, infatti ho deciso di fare l’estetista per cantare, così potevo lavorare ovunque e spostarmi ovunque, perché c’è una grande richiesta di estetiste. Oggi la gente vuole essere amata e massaggiata e anche all’epoca” , ha risposto l’ex insegnante di Amici.

La scelta di andare a Sanremo e non tornare più