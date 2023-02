"Non tutti sanno". Ferragni svela cosa è successo a Sanremo, ma la verità è un'altra

Tra il post di una sfilata della Fashion week e una storia sponsorizzata Chiara Ferragni ha trovato il tempo di tornare sulla sua esperienza sanremese, per provare a mettere un punto alla marea di polemiche che si sono scatenate dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Niente sulla presunta crisi-non crisi con il marito Fedez. Nel mirino c'è soprattutto la pubblicità a Instagram firmata da Chiara Ferragni, tanto che l'Agcom a riguardo potrebbe aprire un’istruttoria per verificare se siano state violate delle regole.

Secondo i vertici Rai, Chiara Ferragni non avrebbe fatto product placement alla piattaforma di Mark Zuckerberg. E nelle ultime ore sull'argomento è intervenuta anche la diretta interessata, forse per tentare di spegnere una delle tante polemiche che la seguono in questi giorni. "A distanza di due settimane penso ancora a quanto dia stata formativa la mia esperienza come co-conduttrice di Sanremo", ha scritto l'influencer in una storia su Instagram. "Forse i non addetti ai lavori non lo sanno, ma per rispetto nei confronti di Rai e dei suoi telespettatori ho deciso, già quando ho accettato l'incarico lo scorso aprile, di non accettare nessun accordo commerciale legato al Festival". Una spiegazione che però non ha fermato le polemiche, anzi, ha contribuito a far nascere nuovi dubbi, dato che la Ferragni non ha centrato (volontariamente o meno) il punto della discussione. La questione è accertare se ci sia stata o meno pubblicità occulta alla piattaforma social, e non tanto se la Ferragni sia stata pagata per fare pubblicità a Instagram (nel tal caso la cosa sarebbe ancora più grave).

Ormai è noto a tutti che l'imprenditrice digitale sul palco di Sanremo si è resa protagonista di moltissimi siparietti social in cui mostrava ad Amadeus e Gianni Morandi come usare Instagram. Scenette che - oltre a spazientire il pubblico - hanno permesso ai conduttori di raccogliere decine di migliaia di follower nel giro di qualche serata. L'indotto che tutto ciò può portare nelle tasche dei singoli è strabiliante, se si pensa che un solo post di Amadeus può arrivare a fatturare oltre 5.000 euro.

Bisogna sottolineare che nel nostro Paese è vietata qualunque tipo di sponsorizzazione, anche implicita, a un prodotto senza che vi sia un regolare contratto. E Instagram di certo non figurava come partner commerciale di Sanremo. Infatti, checché ne dica la Rai e la Ferragni, l’Agcom qualche dubbio ce l'ha e, nel caso il procedimento dovesse accertare la violazione, la televisione di Stato rischierebbe una sanzione degna di nota: la multa massima per “omesso controllo” può arrivare a 300 mila euro.

Infine, il messaggio della Ferragni appare ancora più strano se si considera che solo due giorni fa la Rai ha comunicato che ci sarebbe proprio un accordo commerciale in merito alla presenza delle telecamere di Amazon che hanno seguito i Ferragnez nella loro esperienza sanremese. La coppia ha registrato le immagini della serie tv per Amazon anche durante la permanenza al Festival. Stando a quanto riporta la Rai ci sarebbe un accordo commerciale su quello che le telecamere Amazon potevano riprendere e sui diritti di quei filmati. La nota Rai è stata diffusa dopo che era stato ipotizzato un danno erariale alla tv di Stato. Un altro punto poco chiaro della permanenza dei Ferragnez a Sanremo e che solo il tempo potrà chiarire.