Primo abbandono all'Isola. Chi è Tonia Romano e perché si è ritirata

Il primo abbandono all'Isola dei famosi è arrivato ancor prima che la prima puntata andasse in onda. Alla vigilia del ritorno in prima serata su Canale 5 del reality di sopravvivenza, che quest'anno è condotto da Vladimir Luxuria, una concorrente ha dato forfait a causa di problemi di salute. Si tratta della 36enne Tonia Romano, che faceva parte del cast dei nip - i concorrenti non famosi - sbarcati in Honduras due giorni prima dei vip. La notizia è stata data in diretta da Luxuria, che ha informato i telespettatori dell'assenza della Romano.

L'arrivo in Honduras e i problemi di salute

Lo scorso 1° aprile Tonia Romano aveva pubblicato un video sulla sua pagina TikTok, dove è seguita da oltre 50mila follower, nel quale annunciava di essere in procinto di partire per una sfida di coraggio: "Lo faccio per dimostrare a me stessa e ai miei figli che nella vita non bisogna mollare". La sfida era l'isola dei famosi e la 36enne di Avellino stava partendo per l'Honduras insieme agli altri quattro naufraghi non famosi, il pescivendolo Peppe, la contessa Alvina, la modella Khady e il poeta Pietro. Una volta arrivata sull'isola, però, la donna ha avuto un problema di salute che le ha impedito di entrare ufficialmente in gioco e nel corso della puntata di lunedì Vladimir Luxuria ha confermato, che Tonia Romano ha dovuto rinunciare al reality. Questo significa che, nonostante i problemi di salute della donna non siano gravi, al momento non è previsto un suo ingresso posticipato nelle prossime puntate.

Chi è Tonia Romano

Attraverso i suoi canali social, Tonia ha voluto rassicurante i suoi familiari e gli amici, che hanno appreso del suo mancato ingresso all'isola in diretta nel corso della prima puntata del reality. "Cari amici come sapete in Honduras ho avuto un problema e ho preferito non partecipare all'Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola, che sono tutta la mia vita; quindi, la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai sola e di tutto ciò li ringrazio infinitamente". La donna, single con due figli adolescenti, è abbastanza conosciuta sui social, dove ha un nutrito seguito e i telespettatori la ricordano nella breve partecipazione a Uomini e Donne, quando arrivò nel 2005 dopo avere ottenuto la fascia di Miss Mamma Campania.

Caporal maggiore dell'esercito oggi in congedo, Tonia Romano fece parlare di sé nel 2010 per essere diventata vigile del fuoco.