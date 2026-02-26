Sanremo 2026, scaletta definitiva, programma e ospiti della terza serata del festival

La seconda serata del Festival di Sanremo si è conclusa con degli ascolti che si attestano intorno al 59.5% di share, con una crescita visibile rispetto alla sera di debutto, che invece si era fermata al 58%. La prima delle due serate che prevedono l’esibizione di solo metà dei cantanti in gara ha visto piazzarsi nelle prime cinque posizioni Nayt, il duo Fedez-Masini, Ermal Meta, Tommaso Paradiso e l’altro duo composto da Lda e Aka7even. Questa sera Carlo Conti e Laura Pausini guideranno la seconda tranche di cantanti, gli ultimi quindici che si esibiranno per ottenere punti dal televoto (50%) e della giuria delle radio (50%).

La terza serata del Festival di Sanremo si aprirà di nuovo con il segmento dedicato alla finale di Sanremo Giovani. Stasera, infatti, si sfideranno Filippucci e Angelica Bove , che sono risultati vincitori negli scontri diretti di ieri sera e che quest’anno combatteranno per il titolo di campione, che verrà decretato dall’unione dei voti del Televoto, della Sala Stampa, Tv e Web e della giuria delle radio. Ancora una volta, i due finalisti delle Nuove Proposte verranno guidati sul palco da Gianluca Gazzoli, che ieri sera è apparso visibilmente commosso mentre ringraziava Carlo Conti per avergli permesso di vivere un’esperienza tanto importante e bella proprio nel giorno del compleanno della mamma , scomparsa da pochi mesi.

Ad accompagnare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della terza serata del Festival di Sanremo ci saranno altri due co-conduttori. La prima è Irina Shayk, modella famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per la sue due grandi storie d’amore: la prima con Cristiano Ronaldo, dal 2010 al 2015 e la seconda dal 2015 al 2019 con l’attore Bradley Cooper, dal quale si è poi separata nello stesso periodo in cui si vociferava che l’uomo avesse una relazione con Lady Gaga, conosciuta sul set del film A star is born. Il secondo co-conduttore è Ubaldo Pantani, comico e imitatore visto recentemente su TV8 all’interno del programma GialappaShow e presente al tavolo di Che tempo che fa, dove è stato raggiunto in diretta dall’invito a essere uno dei co-conduttori del festival dopo la rinuncia di Andrea Pucci a seguito delle tante polemiche che lo hanno raggiunto.

Gli ospiti della terza serata del festival di Sanremo

Come ormai d’abitudine, anche questa terza serata del Festival di Sanremo prevede due palcoscenici esterni. Max Pezzali torna di nuovo dal palco della Costa Toscano per continuare a far festa coi successi della sua carriera, partendo da Jolly Blu, raccontata egregiamente anche nella serie Hanno ucciso l’uomo ragno. Sul Suzuki Stage di Piazza Colombo, invece, Daniele Battaglia ospiterà i The Kolors, che si esibiranno sulle note del pezzo Tu con chi fai l’amore, che avevano presentato proprio al festival di Sanremo l’anno scorso. C’è invece grande attesa per il superospite internazionale di questa sera, Alicia Keys , che si esibirà insieme ad Eros Ramazzotti sulle note di L’aurora, brano tratto dall’ultimo album del cantante, dal titolo Una storia importante. Carlo Conti ha sottolineato che questa sera la nuova versione de L’aurora sarà cantata per la prima volta in assoluto in italiano. Eros Ramazzotti canterà anche Adesso Tu e rimane l’incognita inerente un’esibizione di Alicia Keys, stando a quanto dichiarato nel corso della conferenza stampa. Il coro dell’Antoniano sarà presente per un momento canoro con Laura Pausini incentrato sul tema della pace. La cantante e il coro si esibiranno sulle note di Heal the world, il famoso brano di Michael Jackson. Altro tema delicato che verrà trattato sarà quello del bullismo che verrà trattato insieme a Paolo Sarullo, il ragazzo di 25 anni aggredito lo scorso anno per una rapina che lo ha lasciato paraplegico. Altri ospiti attesi sono Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, attualmente al cinema con il film Un bel giorno. Infine andrà a Giulio Rapetti in arte Mogol il premio alla carriera della città di Sanremo.

La scaletta definitiva della terza serata con i cantanti in gara in ordine di uscita

01 - MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “La felicità e basta”

02 – LEO GASSMANN “Naturale”

03 – MALIKA AYANE “Animali notturni”

04 – SAL DA VINCI “Per sempre sì”

05 – TREDICI PIETRO “Uomo che cade”

06 – RAF “Ora e per sempre”

07 – FRANCESCO RENGA “Il meglio di me”

08 – EDDIE BROCK “Avvoltoi”

09 – SERENA

BRANCALE “Qui con me”10 – SAMURAI JAY “Ossessione”11 – ARISA “Magica favola”12 – MICHELE BRAVI “Prima o poi”13 – LUCHÈ “Labirinto”14 – MARA SATTEI “Le cose che non sai di me”15 – SAYF “Tu mi piaci tanto”